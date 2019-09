Es war nass, es war windig, es war ungemütlich. Kurzum: Die Bedingungen bei der Vielseitigkeit im niederländischen Varsseveld waren alles andere als optimal. Doch Vanessa Bölting (RFV Zum Rieselfeld) trotzte den Verhältnisse, die im Gelände Reiter und Pferde vor Schwierigkeiten stellten. Platz drei mit Ready to Go in der kurzen Zwei-Sterne-Prüfung, Rang drei mit Carlson im kurzen Drei-Sterne-Event und dazu die Erkenntnis, dass Carlos nach einer Verletzung (Hornspalt) wieder fit ist. Für ihn war es am Ende der 26. Platz.

Es war die Winzigkeit von einem Zehntel, die Bölting mit Carlson zum Sieg fehlte. Als Dressur-Zweite war die Münsteranerin in den Parcours gegangen, trotz eines Abwurfs lag sie nach dem Springen sogar an der Spitze. Doch angesichts der Bodenverhältnisse ließ es Bölting „besonnen und nicht halsbrecherisch“ im Gelände angehen und kassierte 7,2 Punkte als Zeitfehler. So zog der Niederländer Patrick Verbakel mit Coconut Girl und dem Endergebnis von 38,90 Zählern noch vorbei.

Ähnlich knapp ging es im Zwei-Sterne-Wettbewerb zu. Nach der guten Dressur (Platz sieben) und einer fehlerfreien Runde ging Bölting mit Ready to Go als Zweite auf die Geländestrecke, verzichtete dort aber erneut auf das letzte Risiko. So gab es 7,2 Strafpunkte, die das Resultat auf 37,30 Zählern summierten – punktgleich mit der zweitplatzierten Pia Mümker mit Jard (sie war schneller im Gelände) und nur einen Zähler hinter Merel Blom (Niederlande) mit Giant Prospect. „Es ist natürlich schade, dass wieder nur wenige Sekunden zum Sieg gefehlt haben. Aber mit Blick auf die nächsten Aufgaben war es besser, vorsichtig zu sein“, sagte Bölting, auf die im Oktober noch zwei Auftritte warten. Mit Carlson steht in zwei Wochen die Vielseitigkeit von Boekelo an, im französischen Le Lion d’Angers sattelt sie danach den siebenjährigen Wallach Ready to Go bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde.