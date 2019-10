Münster -

Derby-Zeit an der Großen Wiese: Westfalia Kinderhaus, Aufstiegsfavorit in der Landesliga, empfängt den BSV Roxel. Die Tendenz der vergangenen Wochen spricht für den Gastgeber, der siebenmal in Serie gewann. Doch eben diese Serie will der BSV nun beenden. 90 intensive Minuten stehen an.