„Das Spiel ging hin und her, hätte jederzeit in jede Richtung kippen und auch 3:3 enden können“, berichtete Jungfermann. Er musste bereits in der 6. Minute Julian Schlütter vom Platz nehmen. „Er hatte Probleme mit der Hüfte.“ Für Schlütter kam Sulaxan Somaskantharajan, Marc Düker wurde zurückgezogen. „Wir mussten wieder umstellen, das ist unser Manko momentan“, sagte Jungfermann.

Die besten Möglichkeiten aufseiten des SVR besaßen Ali Enes-Aksu, Michael Vogel und Nicolas Ruß. „Zwei dicke Chancen gab es nach Standards, beide Male wurde auf der Linie geklärt“, berichtete Jungfermann. Das Quäntchen Glück habe gefehlt. Auch die Gäste kamen zu Gelegenheiten. In der ersten Halbzeit hielt Keeper Steffen Rips die Null für Rinkerode fest. Wegen eines taktischen Foulspiels sah ein Havixbecker in der 69. Minute die Gelb-Rote Karte. Auch in Überzahl verpasste der SVR den Lucky Punch. Damit ist Havixbeck in der Kreisliga A2 Münster seit sieben Spielen ungeschlagen. Dennoch fiel das Team auf Platz acht ab. Rinkerode ist weiter Elfter.

Am kommenden Sonntag (13 Uhr) ist der SVR zu Gast bei der zweiten Mannschaft des SV Herbern, die trotz der 0:6-Pleite im Topspiel beim Spitzenreiter SV Bösensell Tabellenvierter ist.

SVR: Rips, Schlütter (6. Somaskantharajan), Ruß, Düker, Frieling, Wilmer (63. Aksu), Bertels, Grünhagel, Jakab, Vogel, Schulze Eißing