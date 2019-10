Düsseldorf -

Showdown in der Oberliga NRW im American Football. Die Düsseldorf Bulldozer erwarten am Samstag um 16 Uhr im Sportpark Niederheid die Münster Mammuts - der Sieger steigt in die 3. Liga auf. Münsters Plus, das Hinspiel wurde mit 17:16 gewonnen - oder Vorteil Bulldozers, die ihre letzten 13 Heimspiele gewonnen haben. Wir berichten live von der Partie.