Zweiter Sieg in Serie. „Es läuft wieder“, atmet Janek Kuhlmann, Trainer von Wacker Mecklenbecks Westfalenliga-Frauen, tief durch. Am Sonntag gab es einen 3:1 (3:0)-Erfolg beim VfL Bochum II.

Der Fehlstart scheint vergessen. An der Egelshove blicken sie jetzt nach vorne. Tief im Westen, wo die Sonne nach Herbert Grönemeyer verstaubt, legten die wackeren Gäste bereits in den ersten 30 Minuten den Grundstein für den Erfolg. Dabei fielen alle drei Treffer nach einer Ecke. Zwölf Minuten waren gespielt, da staubte Kristin Marie Dircks zur Führung ab. Britta Stein (43.) und erneut Dircks (45.) stellten mit ihrem Doppelschlag unmittelbar vor dem Wechsel auf 3:0. „Mit diesem Vorsprung konnten wir beruhigt in die Halbzeit gehen“, so Kuhlmann.

Mecklenbeck blieb am Drücker, kassierte einzig das 1:3 nach 87 Minuten durch Lynn Maria Olgemann. Ein verzeihlicher Fauxpas.

Wacker: Claußen – Krieger, Stein, Schipke, Selle (72. Theobald) – Dircks, Ibrahimi (63. Block), Zinn (68. Große-Scharmann), Riemann (76. Rottwinkel) – Weber – Faber