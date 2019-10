Kaum ist der letzte Saisonhöhepunkt für die Ruderer des RV Münster erfolgreich bestritten, richten sich die Augen schon auf die nächsten Herausforderungen: Zu Ferienbeginn zieht es die U-19-Athleten bereits ins Trainingslager zum Bundesstützpunkt nach Essen und die U-23-Athleten bereiten sich auf den ersten Wettkampf in Bosten (USA) am kommenden Wochenende vor. Die beiden münsterischen Top-Athleten Felix Brummel und Ida Kruse befinden sich ohnehin bereits in der Olympia-Vorbereitung und fehlten ihren Riegen folglich bei den Deutschen Sprintmeisterschaften in Essen.

Trotzdem schlugen sich die Münsteraner achtbar, auch wenn aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle nicht an die Erfolge des Vorjahres mit Platz zwei und drei im Männer-Achter angeknüpft werden konnte.

Im Männer-Vierer mit Steuermann belegten Yannik Sacherer, Henri Schwinde, Mika Kohout, John Heithoff, und Leo Brüggemann Platz vier hinter Hameln, Leverkusen und Krefeld. Bronze gab’s im Zweier-ohne für Yannik Sacherer und John Heithoff, wie auch für den in der Bundesliga startenden Achter mit Christoph Koebe, Jonathan Reitenbach, Matthias Arnold, Henri Schwinde, Mika Kohout, Johannes Mersmann, Martin Schröder, Jan Sauer und Leo Brüggemann. Mit 0,48 Sekunden Rückstand landete das Boot hinter dem Sieger Leverkusen und Minden.

Der zweite Männer-Achter mit Yannik Sacherer, John Heithoff, Richard Bensmann, Benedict Antony, Mats Flottmann, Luca Frankenstein, Sönke Kruse, Joscha Feder und Julia Tertünte musste sich im Hoffnungslauf dem Limburger Club für Wassersport geschlagen geben und zog ins Finale B ein.

Die beiden U-17-Doppelvierer von Trainer Mario Acosta überzeugten mit dem Einzug ins B-Finale. Am Ende war die Crew mit Tobias Merschel, Joost Buddendieck, Leonard Allmann, Jonas Haier und Steuermann Sören Jansen 0,39 Sekunden schneller als Luca Effler, Vinzent Kuhn, Johann West, Felix van Ophoven und Steuermann Leo Brüggemann.

Die U-17-Gruppe von Trainer Mario Acosta wird nun durch die Nachwuchsathleten der U-15-Gruppe vergrößert. Auch Kiran Holthues und Pascal Dominik (beide ARC Münster) werden ihren Trainingsschwerpunkt an den Ruderverein verlegen.