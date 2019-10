Der internationale Jugend-Schwimm-Cup in Gladbeck war am Wochenende Ziel der 27 SGS Athleten (Jahrgänge 1993 bis 2009), die am Sonntag mit 29 Gold-, 23 Silber- und 18 Bronzemedaillen die Heimreise nach Münster antraten. Insgesamt zeigten die Schwimmer des A- und B-Kaders mit 99 persönlichen Bestzeiten, mit wie viel Potenzial sie in die kommende Saison starten.

Dabei qualifizierten sich Tina Wetzel (2005) mit 31,5 Sekunden und Falk Lömke (2005) mit 29,17 Sekunden über 50 Meter Rücken für die Finalläufe der offenen Klasse, wo Wetzel Vierte wurde. Lömke verbesserte seine im Vorlauf geschwommene Bestzeit sogar um 37 Hundertstel und schwamm damit auf den Platz fünf. Seine Leistung über 200 Meter Rücken (2:13,17) kürte ihn in dieser Disziplin zum derzeitigen Jahrgangsbesten in Deutschland. Obwohl der Wettkampf aus dem Training heraus gestaltet war, seien laut Landesstützpunktleiter Jens Okunneck Trainingsziele und Inhalte beim Wettkampf umgesetzt worden. Dies zeige sich an den deutlichen Leistungssteigerungen – und dass bei 158 Starts die Athleten mit einer Quote von 40 Prozent das Siegertreppchen bestiegen.

So erzielte Valentin Schnermann (2004) bei sieben Starts durchweg persönliche Bestzeiten. Die reibungslosen Wenden bei 100 (1:02,77) und 200 Meter Lagen (2:14,51) sicherten ihm nach den Siegen über 100 und 200 Meter Freistil sowie über 200 Meter Rücken wiederum erste Plätze. In der offenen Klasse überzeugte Desiree Wever (1994) zweimal mit Platz drei über 100 Meter Lagen (1:06,90) sowie 100 Meter Brust (1:12,84).

Nicht nur persönliche Bestzeiten, sondern dazu jeweils fünfmal Gold gab es im Jahrgang 2006 für Moritz Brinkmann und Maximilian Kassenbrock. Zur guten Gesamtbilanz der SGS Münster trugen auch B-Kader-Athleten wie Olivia Hopfinger (2008) und Ujyun Nam (2008) mit je vier Siegen bei. „Strahlende Gesichter, jede Menge Medaillen, Prämien und Bestzeiten. Wir sind stolz auf die erbrachten Leistungen unserer B-Kader-Schwimmer, die erstmalig an diesem Wettkampf teilnahmen“, sagte Trainerin Grete Steiner, die mit Christina Behrendt das Aufgebot betreut.