Re-Live: Preußen Münster spielt nur 1:1 gegen Großaspach

Drittligist SC Preußen Münster ist im Kellerduell gegen die SG Sonnenhof Großaspach nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Das Tor für die Adlerträger erzielte Fridolin Wagner in der 17. Minute, Dimitry Imbongo Boele glich kurz vor Schluss für die in Unterzahl spielenden Gäste aus. Die Höhepunkte der Begegnung finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.