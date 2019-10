Das liegt ihm. In der „Höhle des Löwen“ bringt er Höchstleistungen. In Australien und Italien hat Superschwergewicht Dariusz Lassotta eindrucksvoll bewiesen, dass er die internationale Konkurrenz nicht fürchten muss. Jetzt weilte das 21-jährige Talent aus dem Boxzentrum mit dem Stützpunkt aus Schwerin bei einem Showkampf in Basingstoke (England). Sein Gegner: Gideon Antwi, amtierender britischer U-21-Meister. Nach knappen Niederlagen in Down Under und auf Sardinien setzte ­Lassotta diesmal mit seinem 3:2-Sieg eine echte Duft­marke. Damit hat er die Aufmerksamkeit diverser Basis-Standorte in ganz Deutschland auf sich gelenkt. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Engin Bereketoglu, sein rühriger Trainer.

Im November ist abermals ein Gastspiel in Italien geplant. Nach der Deutschen Meisterschaft der U 22 in Rostock (29. Oktober bis 3. November) – die genießt in diesen Tagen Priorität. „Dariusz trainiert zweimal am Tag, sein Fokus liegt auf der DM“, so Bereketoglu. ­Immerhin dienen die nationalen Titelkämpfe als weitere Plattform für eine mög­ liche Olympia-Nominierung. „Unser Ziel ist Paris 2024. Aber Tokio haben wir noch nicht abgeschrieben“, haben der Coach und sein Schützling die Antennen dafür weit ausgefahren.