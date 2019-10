Jetzt also Ingolstadt, der neunte Anlauf in Folge – auf einen Sieg. Preußen Münster hat sich nicht gerade das kleinste Kaliber in der 3. Liga ausgesucht, um die Negativserie zu beenden. Wenige Minuten nach dem 1:1 im Kellerkinderduell gegen die SG Sonnenhof Großaspach, richtete Trainer Sven Hübscher bereits den Blick gen Bayern.