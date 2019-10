Mitten in den Herbstferien lagen in diesem Jahr die Deutschen Meister schaften im Trampolinturnen. Trotzdem nutzen 108 Nachwuchs-Athleten in Dessau die letzte Chance auf ein ­Ticket zur Jugend-WM und WM im November/Dezember in Tokio. Von der Turngemeinde Münster ging nur Adrian Thomson, der bereits für die WM qualifiziert ist, in der AK 13/14 an den Start, da sein Teamkollege Finn ­Elfering verletzungsbedingt pausieren muss. In der Anhalt-Arena lag Thomsen nach der Pflicht auf Rang zwei und konnte den Vorsprung in der Kür auf Platz drei sogar auf fünf Punkte vergrößern. Für das Finale der besten sieben wurden die Punkte wieder auf null gesetzt. Thomsen verbes­serte sich in seiner Kür (11,2 Punkte Schwierigkeit) auf 50,035 Punkte. Durch einen Abbruch des nach dem Vorkampf führenden Miguel Feyh (Frankfurt) sicherte sich der 13-jährige Münsteraner mit 2,5 Punkten Vorsprung den Deutschen Meistertitel in der AK 13/14.

Tags darauf wurden die Deutschen Synchronmeisterschaften ausgetragen, bei denen 92 Paare auf das Gerät gingen. Darunter auch zwei Münsteraner. In der AK 13/14 stellten sich Lennart Fenneker (TG) mit seinem Synchronpartner Nick Betke vom TV Voerde sowie Adrian Thomson (TG) mit Tom Leon Weper (TSG Münchhausen stadt/Bodenwerder) der Konkurrenz. Der Synchronwettbewerb bestand erstmals nur aus Kürübungen, so dass auch die Schwierigkeit der Übungen eine entscheidende Rolle spielte, was jedoch zu vielen Abbrüchen führte. Dieses Schicksal ereilte auch Fenneker/Betke in einer ihrer Übungen, so dass sie mit Platz acht knapp das ­Finale verpassten. Thomsen/Weper präsentierten beide Vorkampfküren mit der zweithöchsten Schwierigkeit synchron und landeten auf Platz zwei nach dem Vorkampf. Im Finale behielten beide die Nerven und erturnten sich mit 42,08 Punkten den Vizemeistertitel ­hinter den Jungs aus Frankfurt.