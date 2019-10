7:2 gegen Borussia Münster, 6:0 in Telgte – Vorwärts Wettringen hatte sich warm geschossen für den Vergleich mit Concordia Albachten. Der Aufsteiger hielt am Sonntag überraschend gut dagegen und erkämpfte sich ein 3:3. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir haben Moral bewiesen“, so das Fazit von Co-Trainer Fabian Fröhning, der „Boss“ Jens Truckenbrod (Fortbildung) vertrat.

Dreimal lag der Gast zurück – und schaffte den Ausgleich. Lyon Meyering hatte Vorwärts zur Pause mit 1:0 in Führung gebracht (32.). Nach dem Wechsel glich Lukman Atalan aus (55.). Florian Kappelhoff-Rickert sorgte im Gegenzug für das 2:1 (56.), ehe Admir Krasniqi Rot sah – angeblich wegen einer Beleidigung. Lars Zymner antwortete mit dem 2:2 (77.). Nach Kappelhoff-Rickerts 3:2 (82.) stand der eingewechselte „Co“ Fröhning goldrichtig (90.) und traf zum verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Atalan zu allem Überfluss Gelb-Rot – er hatte sich vor den Ball gestellt.

Concordia: Hinkerohe – Dondrup (86. Fuchs), Homann, Sladek, Krasniqi – Atalan – Nübel (79. Fröhning), Leinkenjost, Jülkenbeck, Rehne – Zymner (82. Gervais Meva’ A Oyono)