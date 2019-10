Alles im grünen Bereich für die „Green Machine“: Die besten Nachwuchs-Football-Spieler aus Nordrhein-Westfalen haben am Wochenende in Oldenburg ein traumhaftes Ende zweier intensiver Ferienwochen gefeiert. Zwei Wochen lang arbeitete das Trainerteam im Trainingslager in Medulin/Kroatien intensiv am Feinschliff der NRW-Auswahl – und das mit größtmöglichem Erfolg. Bei den Deutschen Landesmeisterschaften dominierte das Team aus Nordrhein-Westfalen die Titelkämpfe fast nach Belieben: In der Vorrunde setzte sich die Truppe mit 39:0 gegen Hessen und 19:0 gegen Berlin-Brandenburg durch.

Im Finale brachten es die besten 16- und 17-jährigen Footballer Bayerns immerhin auf acht Zähler gegen die NRW-Auswahl, die aber selbst 22 Punkte auf die Anzeigetafel brachte und damit souverän Meister wurde – und das nicht zuletzt made in Münster. Mammuts-Chefcoach Sascha Krotil formte als Defense Coordinator die Abwehrreihe zu einer fast unüberwindbaren Festung, Nils Müller, bei den Mammuts wie für NRW als Offense Coordinator im Einsatz, war für die Durchschlagskraft nach vorn zuständig. Physiotherapeutin Jill Glatz schließlich sorgte dafür, dass alle Mitglieder der „Green Machine“ jederzeit bestens vorbereitet ins Spiel gehen konnten. Natürlich waren sowohl Mammuts als auch Blackhawks auch auf dem Feld mit hoch begabten Nachwuchskräften entscheidend am Erfolg beteiligt. Vincent Egbert und Tim Sauerland von den Mammuts sowie die Blackhawks Frederik Schmitz, Sebastian Scheidt und Leonard Kötter dürfen in den kommenden Tagen durchaus erwartungsvoll auf den heimischen Briefkasten im Blick behalten. Die Einladungen für die Nationalmannschaftssichtung am 9. und 10. November in Weinheim werden auf den Weg geschickt – auf dem Münster eine wichtige Adresse sein dürfte.