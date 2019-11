Münster -

Seit 100 Tagen wartet der SC Preußen Münster auf einen Dreier in Liga drei. Das letzte Erfolgserlebnis datiert auf den 3. August, damals gegen einen der ganz großen Namen in deutschen Fußball: Den 1. FC Kaiserslautern. Am Montag ist erneut ein namhafter Gegner zu Gast im Preußenstadion. Ein gutes Omen?