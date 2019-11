Re-Live: Preußen Münster spielt 1:1 gegen Eintracht Braunschweig

Münster -

Preußen Münster hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga wenigstens einen Punkt gerettet. In der Partie der Bundesliga-Gründungsmitglieder kamen die Westfalen am Montagabend gegen Eintracht Braunschweig durch den späten Treffer von Heinz Mörschel (86. Minute) zum 1:1 (0:0). Zuvor hatte Benjamin Kessel (57.) den Tabellenfünften in Führung gebracht. Münster ist damit seit elf Spielen ohne Sieg und steckt mit 13 Punkten auf Rang 19 weiterhin im Abstiegskampf.