Da brannte so gar nichts an. Die Westfalenliga-Frauen von Wacker Mecklenbeck gaben sich beim Vorletzten SV Höntrop am Sonntag keinerlei Blöße. Fünf Treffer für die geschundene Seele nach dem 0:5 in Siegen und dem torlosen Remis gegen Arminia Ibbenbüren waren der beste Beleg dafür, dass die Truppe von Janek Kuhlmann nach dem dürftigen Start langsam angekommen ist in der Saison.

„Wir sind alle zufrieden. Einzig die Verletzung von Emine Ibrahimi trübt den Erfolg“, gab der Coach nach den 90 Minuten zu Protokoll. Die Innenverteidigerin musste nach 25 Minuten mit einer Knöchelverletzung raus und wurde ins Krankenhaus nach Münster gebracht. Eine Diagnose steht noch aus.

Lisa Block brachte die Gäste nach 38 Minuten in die Spur. Annika Theobald setzte sie mit einem langen Ball geschickt in Szene. Nach dem Wechsel spielte Wacker die Überlegenheit aus. Paula Weber (51.), erneut Block (62.) und Theobald per direkt verwandeltem Freistoß (67.) besorgten das 4:0, ehe Katrin Große Scharmann zum 5:0 traf (71.).

Wacker:Claußen – Krieger, Ibrahimi (25. Selle), Stein (59. Düking), Theobald – Haack (65. Kalthoff), Große-Scharmann – Dircks (71. Faber), Weber, Kesse – Block