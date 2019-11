Einen direkten Tabellennachbarn musste der TSC Gievenbeck am Samstag ziehen lassen. Mit 0:3 (18:25, 21:15, 28:30) unterlagen die neuntplatzierten Gastgeber dem PTSV Aachen, der sich damit einen Fünf-Punkt-Vorsprung auf den Gastgeber erarbeitet hat. „Unsere Niederlage war verdient. Das Training unter der Woche war sehr gut, aber wir bekommen es nicht auf das Feld“, sagte Trainer Axel Büring. Nach dem klar abgegebenen ersten Abschnitt steigerten sich seine Mannen, machten aber ab dem 18:19 in Durchgang zwei vier leichte Fehler. „Das war zu einfach für Aachen. Wir müssen unser Handwerk beherrschen. Wir spielen auf gutem Niveau, leider nicht lange genug“, erklärte Büring. So auch im dritten und finalen Abschnitt, in dem der TSC eine Verlängerung erzwang. Einen Zuschlag gab es nicht, weil Gievenbeck Satzbälle ungenutzt ließ.