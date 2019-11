Benjamin Heeke ist nie um einen Satz verlegen, der es auf den Punkt bringt. „In dieser Saison ist es so leicht wie noch nie, Westfalenliga-Meister zu werden. Aber auch so leicht wie noch nie abzusteigen.“ Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Denn zwischen der Tabellenspitze und dem ersten Relegationsrang liegen einen Spieltag vor Ende der Hinserie nur 13 Zähler. Der Trainer des 1. FC Gievenbeck will sagen: Die Klasse ist einfach unfassbar eng. Wobei sein Blick als Zwölfter klar nach unten geht.

Unzufrieden, nicht nur wegen des verpassten Sieges, fuhr der FCG am Samstagabend aus Herford (1:1) heim. Vor sechs Wochen hatten die Verantwortlichen der Verlegung zugestimmt und nicht gewusst, dass genau dann, wenn die Mannschaft auf der Rückfahrt ist, das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayern und BVB ansteht. Da der Gastgeber um 17 Uhr spielen wollte (obwohl eine angebliche Platzbelegung nicht vorlag), war der Tag bei der Rückkehr eh gelaufen. „Sieben Stunden unterwegs, aber nur eine spärliche Ausbeute“, sagte Heeke.

Konfrontiert mit dem Eingangssatz von Heeke nickt Raul Prieto sofort zustimmend. „Alle eint die Inkon­stanz. Der Aufzug kann schnell nach unten gehen, aber auch schnell wieder nach oben“, ergänzt der Sportliche Leiter des TuS Hiltrup. Auf seinen Club trifft das exakt zu. Nach einigen Enttäuschungen sind die Südmünsteraner durch das 4:2 in Neuenkirchen plötzlich wieder Vierter. Der Erfolg war auch bitter nötig, denn es brodelte etwas am Osttor. Interne Konflikte will Prieto aber nicht bestätigen, nur den Weggang von Abwehr-Routinier Martin Lambert. „Er hat berufsbedingt weniger trainiert, war nicht glücklich damit. Sein Anspruch und die aktuelle Situation passten nicht zusammen.“ Dennoch sei der 31-Jährige „ein Pfundskerl“. Prieto räumt ein: „Die Emotionen sind etwas hochgekocht, Dinge stauen sich halt manchmal auf.“

Unabhängig davon wurde beim TuS nach drei Pflichtspiel-Schlappen (inklusive Kreispokal) vieles hinterfragt. „Wenn man unnötig Punkte abgibt, ist es normal, dass jeder Unzufriedenheit ausstrahlt. Wir haben in alle Richtungen diskutiert, warum der Wurm drin ist“, so Prieto. Offenbar mit Erfolg.