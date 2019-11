Pech gehabt: Nachdem sich GS Hohenholte in der vergangenen Woche von Coach Ralf Zenker und seinem Assistenten Heiko Wolters getrennt hatte, drehten die Gelb-Schwarzen auf und kamen zum zweiten Saisonsieg. Leidtragende des ersten Trainerwechsels der Saison in der A2 war der VfL Wolbeck II: Der Tabellenvorletzte Hohenholte gewann mit 5:1.

Spitze an der Spitze war das Motto auf der anderen Seite der Tabelle: Da spielten der Erste, der SV Bösensell, beim Zweiten, Wacker Mecklenbeck, und verlor 0:2. Und der Dritte BSV Roxel II bezwang den Vierten SW Havixbeck 2:1. Mehr Titelkampf geht nicht an einem Spieltag. Für Wacker trafen Jan Hoffmann (45.) und Michael Frehse (62.). Pech für Bösensell: Keeper Tim Schölling musste früh raus nach einem Zusammenprall (36.), für ihn kam Marvin Holstein, den keine Schuld traf an den Gegentoren.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg wohl verdient, allerdings brauchten wir auch eine Menge Spielglück“, zollte Wacker-Trainer Costa Fetsch tags vor seinem Geburtstag seinem, aber auch dem gegnerischen Team ein Lob.

Im zweiten Top-Spiel ebnete Havixbecks Chris Abstiens mit einem frühen Eigentor (10.) den Roxeler Sieg. Johannes Franke glich für den Tabellenvierten aus (55.), doch Nils Schröder stellte die Weichen auf Sieg für den BSV, bei dem der lange verletzte Nico Haverkamp aus der ersten Mannschaft sein Comeback feierte, aber erneut verletzt raus musste. Verdient war der Sieg allemal, fand Roxels Trainer Bernd Westbeld: „Das Chancenplus lag bei uns – und toll: Jetzt ist die Spitze noch enger zusammengerückt.“