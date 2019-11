Wer destruktiv gegen die Murmel tritt, wird im Fachjargon gern als Zerstörer tituliert. Der Verlierer: die zuschauende Zunft. An­dré Kuhlmann hat mit diesem durchaus gängigen taktischen Geplänkel nichts am Hut. Er liebt den Ballbesitzfußball, die offensive Spielweise. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt er. Seit Anfang der Saison feilt er mit den Seinen an der Umstellung. Ein nicht unerheblicher Knackpunkt für das Gelingen: das Personal. Bislang musste Kuhlmann jede Woche improvisieren. Aasee war und ist eine Truppe aus vielen Studenten, die nicht immer verfügbar sind. Und wenn sich dann noch der eine oder andere Verletzte dazugesellt, wird es kritisch. Nach dem Ausfall von Ersan Keser (Außenband) musste der Coach zuletzt immer wieder ohne etatmäßigen Mittelstürmer agieren, weil auch Maximilian Picht, der nebenbei in der Oberliga Handball spielt, und Christian Hülsmeier (oft angeschlagen) kaum zur Verfügung standen.

„Wir haben ein Abschlussproblem“, sagt es Kuhlmann frei raus. 17 Treffer sind der minimalistische Beleg – nur die Gievenbecker Reserve hat seltener getroffen (neunmal).

Beim Kellerduell bei Cheruskia Laggenbeck am Sonntag geht es also auch darum, endlich mal etwas Kaltschnäuzigkeit an den Tag zu leben. „Die Jungs machen das bis zur Box gut, aber der letz Kick fehlt.“

Malte Weusthof (Urlaub), Nico Kleine (Bänder), Mark Andro (Kreuzband) und Henok Blume (Zeh gebrochen) werden ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Dafür kehrt Kapitän Tim Knabbe zurück.