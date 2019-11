Zum Kellerduell kam es am Sonntagnachmittag im Gievenbecker Sportpark. Mit 3:1 (2:0) besiegte der 1. FC Gievenbeck das Schlusslicht der Westfalenliga TuS Tengern. Damit konnte sich das Team von Benjamin Heeke zwar etwas Luft verschaffen, mit der Leistung war der Coach insgesamt aber eher unzufrieden: „Das sah leider in vielen Situationen nach Drittletzter gegen Tabellenletzten aus.“

Die Anfangsphase der Partie war zäh, und das Spiel fand lediglich zwischen den beiden Strafräumen statt. Erst in der elften Minute kam der FCG zur ersten Chance der Begegnung. Nach einer gegnerischen Ecke konterten die Gastgeber, aber am Ende scheiterte Daniel Geisler an TuS-Keeper Alexander Fischer. Es folgte eine stärkere Druckphase der Münsteraner, die aber keine ihrer Chancen in Tore ummünzen konnten. Unter anderem schoss Christian Keil knallhart aus spitzem Winkel auf den Kasten, aber kein Mitspieler stand zum Abstauben bereit.

Nachdem Tengern Mitte des ersten Durchgangs gleich dreimal in Folge gefährlich wurde, weckte Schlussmann Nico Eschhaus mit ein paar lautstarken Worten seine Mannschaftskollegen auf. Der Führungstreffer (35.) kam dann aber doch eher aus dem Nichts. Mit einem Kunstschuss aus 20 Metern schlenzte Maximilian Brüwer den Ball in die Maschen.

Kurze Zeit später agierten die Gäste aufgrund einer Verletzung in Unterzahl. In dieser Zeit gelang es dem FCG, eine Kombination über die linke Seite zu Ende zu spielen, und Julian Canisius erhöhte auf 2:0.

Der TuS Tengern kam mit mehr Elan aus der Pause und nur wenige Minuten waren gespielt, als Alexander Knicker aus kürzester Distanz an Nico Eschhaus scheiterte. Es dauerte einige Zeit, bis der FCG wieder ins Spiel kam. Zweimal kombinierte sich die Heeke-Elf gut durch, aber es fehlte an der letzten Zielstrebigkeit. Der Trainer monierte nach dem Spiel: „Wir sind mit vielen unserer Chancen nicht gut umgegangen. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Und dann wurde es auch noch einmal eng, denn in der 75. Minute markierte Pawel Zieba den Anschlusstreffer. Vom Tor angestachelt warf der TuS noch einmal alles nach vorne, wodurch hinten allerdings eine große Lücke klaffte. Diese nutzte der FCG und erzielte nur drei Minuten später durch einen Konter das 3:1. Christian Keil passte auf Fabian Gerick, der das Leder im Tor unterbrachte. In der 90. Minute krachte noch einmal ein Gäste-Freistoß von Alexander Knicker an den Pfosten, aber da war die neunte Niederlage von Tengern bereits besiegelt.

„Gut gefallen hat mir besonders das Traumtor zum 1:0 – und am Ende, dass wir gegen eine Mannschaft, die hinter uns platziert ist, die drei Punkte holen konnten“, so Benjamin Heeke.

FCG: Eschhaus - Strothmann, Bergmann, Scherr – Stummer, Canisius, Heubrock, Geisler, Gerbig – Keil, Brüwer