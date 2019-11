Andres Helftewes atmete durch. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, gestand der Trainer nach dem 35:34 (16:16) des SC Münster 08 beim SuS Neuenkirchen. Und es war nichts für schwache Nerven. Drama in der Schlusssekunde inklusive. In der letzten Aktion erspielte der Gastgeber einen Kempa-Trick – und traf ins Tor. Ausgleich? Nein. Die Unparteiischen entschieden auf „Kreis ab“, kein Tor. Ähnlich anstrengend verlief schon zuvor die zweite Halbzeit. Dabei dachte Helftewes nach 41 Minuten und dem 31:27 an Erleichterung. Schließlich hatte sein Team endlich Zugriff. Vor der Pause war daran nicht zu denken, vor allen Dingen Neuenkirchens Rückraum blieb unangetastet. Nnach dem Vier-Tore-Vorsprung kippte die Partie erneut. Die Gastgeber kamen bis auf einen Treffer heran, später sogar zum Ausgleich (33:33). Nicht aber in der letzten Sekunde.– Tore: Lüdiger (7/3), Gehmeyr, Witzenhausen (je 7), Kramer (6), Schütte (3/1), Sibbersen (3), Frintrop, Merkwirth (je 1)