Martin Simov war schier überrascht, als er das Clubhaus des TuS Hiltrup betrat. „Ich habe den Eindruck, dass bei der Pressekonferenz mehr Zuschauer sitzen als vorhin auf der Tribüne.“ Der Trainer des SV Spexard konnte aber alle diejenigen beruhigen, die sich angesichts der Temperaturen die Partie geschenkt hatten, um nur zur dritten Halbzeit zum TuS zu kommen. „Ihr habt kein großartiges Westfalenliga-Spiel verpasst.“ Aber einen 2:0 (0:0)-Sieg des Gastgebers, der die Hiltruper im oberen Tabellendrittel belässt.

Streng genommen hatte die Partie am Sonntagnachmittag zwei Höhepunkte. Für den ersten sorgte Gäste-Keeper Pascal Müller, der sich nach 35 Minuten zu einer Abwehraktion aus dem Strafraum bewegte und dann den Ball mit der Hand stoppte. So zumindest die Ansicht des Unparteiischen Claas Steenebrügge, der nach Rücksprache mit seinem Assistenten die Rote Karte zückte. „Fehlentscheidung“, meinte der Schlussmann auf dem Weg in die Kabine, „ich habe den Ball mit der Brust gestoppt.“

Und auch auf der spärlich besetzten Tribüne wurde kontrovers diskutiert. Die Mehrheit votierte letztlich für „Glück für Hiltrup“, während Ex-Schiri-Boss Gereon Melchers die Entscheidung als „eindeutig richtig“ einstufte. Nun gut, die numerische Überlegenheit der Gastgeber kam im Spiel nicht zum Ausdruck. Es war und blieb vollkommen ausgeglichen. Immerhin gab es dann noch den zweiten Höhepunkt. Für den sorgte Daniel Mladenovic nach 58 Minuten, als er nach einer Maßflanke von Frederik Schulte per Direktabnahme den TuS in Führung schoss. „Kann man machen, muss man aber nicht“, so die einhellige Meinung auf den Rängen, dass man soeben Zeuge eines sehr schönen Treffers gewesen war.

„Das Tor war wirklich schön, wenn auch durch einen dummen Fehlpass von uns selbst verschuldet“, kommentierte Gäste-Coach Simov diesen entscheidenden Moment. Denn nun hatten die Hausherren plötzlich die Dinge im Griff und konnten tatsächlich zwei weitere Torchancen verbuchen. Die erste vergab Montasar Hammami (66.), die zweite ließ Mladenovic (73.) aus. Das hätte sich beinahe gerächt, wenn Spexards Abwehrspieler Lukas Meiertoberens in der 89. Minute etwas genauer gezielt hätte. In der Nachspielzeit stellte der starke Hammami nach schöner Einzelleistung den 2:0-Endstand her.TuS:Böcker – Vercelli, Leeneman, Herbermann, Schulte (82. Finkelmann), Kleine-Wilke (50. Fromme), Massmann, Menke (90. Scholdei), Blesz – Mladenovic (87. Krieger), Hammami