Diese Niederlage war unnötig. Auch wenn es sie beim Tabellenführer setzte. „Wir haben uns selber geschlagen, müssen uns an die eigene Nase fassen. Das tat weh“, gestand Trainer Florian Ostendorf nach dem 19:20 (10:11) von Westfalia Kinderhaus beim Lüner SV. Gegen einen alles andere als überragend auftretenden Primus und Gastgeber konnten die Gäste ihre Vorteile nicht für einen doppelten Punktgewinn nutzen. Vor allen Dingen in Durchgang zwei stellte Westfalia das bessere Team. Das führte mehrfach, verteidigte mit einer herausragenden Torhüterin Ruth Hesselhaus zunächst gut, brachte sich aber durch technische Fehler um Lohn und weitere Treffer. Auch in doppelter Überzahl. „Wir hätten uns absetzen müssen. Vor allen Dingen in den letzten zehn Minuten haben wir die Chance vertan“, urteilte der Coach. Letztmals beim 19:19 und in Minute 59. Statt in Führung zu gehen, verlor man den Ball und bescherte Lünen die Führung. –Tore: Klapdor (5/2), Engelhardt (5), Plett, Enders, Schwarz (je 2), Rüschhaupt, Bolze (je 1)