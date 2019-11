Vor Abpfiff stand ein „Dreier“ auf dem Wunschzettel, nachher waren alle auch mit einem Punkt einverstanden. 2:2 endete am Sonntag die Partie zwischen Cheruskia Laggenbeck und BW Aasee. „Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen haben wir nicht gut gespielt“, sagte Aasees Trainer Andre Kuhlmann.

Sehr wohl aber bewies seine Mannschaft Moral. Maximilian Picht machte mit seinen Toren (73., 86.) den 0:2-Rückstand durch Fabian Harte (20.) und Joel Manchen (59.) wett. Beim Ausgleich war der Gastgeber in Unterzahl (Rot gegen Felix Stehr/81). Am Ende hatte Aasee sogar Chancen zum Sieg. „Beinahe hätten wir das Spiel wirklich noch komplett gedreht“, so Kuhlmann.

BWA:Berkemeyer – Märten, Schäfer, Henning (70. Knabbe) – Bergmann, Schütz (46. Bruckmann) – Bartelink (46. Zilligen), Gaese, Schulte, Ciuraj (73. Hermening) – Picht