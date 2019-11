Auf vielen Schauplätzen in Westfalen gab es am Wochenende Szenen zu beobachten, die nicht ganz neu sind. Waren Spiele entschieden oder neigten sich dem Ende zu, blieb oft noch ein Kicker länger vor dem ruhenden Ball stehen, drosch die Kugel unmotiviert weit weg oder versuchte sich an der schmerzlosen, aber stets geahndeten „Textilbremse“.