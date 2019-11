Universal-Torhüterin Klimas hilft Westfalia als Quereinsteigerin in der Not

Münster -

Von Thomas Rellmann

Im Futsal-Tor ist Kathrin Klimas eine der Besten in Deutschland, im Fußball-Kasten schaffte sie es in die 2. Bundesliga. Aber da sie erst 26 ist, probiert die Studentin noch mal was ganz anderes aus. Handball. Nicht ganz unten auf Kreisebene, sondern gleich in der Verbandsliga bei Westfalia Kinderhaus.