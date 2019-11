Dick eingepackt auf den Speckbrett-Court – Alternative Halle

Auf dem Speckbrettplatz an der Großen Wiese, der für die kurzen Tage mit einer Flutlichtanlage ausgestattet war, hätte Robin Paton wahrscheinlich seine helle Freude gehabt. Der gebürtige Kinderhauser kam allerdings erst vor vier, fünf Jahren zum münsterischen Spezialsport. Da war der Court an der Von-Humboldt-Straße schon abgerissen.

Trotzdem ist er einer, der auch im Winter nicht still sitzen kann. „Fitnessstudio ist nichts für mich, also spielen wir bei Wind und Wetter.“ Meist mit Norman Sikalieh („Der würde am liebsten jeden Tag loslegen“), ab und an mit dem derzeit verletzten Max Mümken oder Djawed Jacobi. In der Regel im Südpark, sonst an der Sentruper Höhe, immer Asphalt. „So lange es trocken ist, geht immer was. Ach, wir haben auch schon auf nassen Feldern gespielt“, so der 34-Jährige. Temperaturen spielen keine Rolle, selbst wenn’s nah an den Gefrierpunkt geht. „Wir sind immer dick eingepackt. Lange Hose, dicker Pullover, Schal um.“

Der Schotte, der viele Jahre unter anderem für den TuS Hiltrup Fußball spielte, ist allerdings eines der ganz wenigen Exemplare, die in der kalten Jahreszeit den Holzschläger draußen schwingen. Die Asche ist eh gesperrt. Vereinzelt gibt es Indoor-Alternativen. Zum Beispiel sind in der Peter-Demling-Halle des 1. FC Gievenbeck extra zwei Felder aufgezeichnet. Gespielt wird dann aber auf dem ultraschnellen PVC-ähnlichen Boden. An der Uppenberg-Schule versammelten sich bis vor kurzem auch häufig Speckbrett-Spieler im Warmen. „Die Bälle bekommen auf dem Untergrund natürlich ein noch höheres Tempo als auf Rasen und rutschen sehr“, erklärt Timo Höppner vom SV Sentruper Höhe. „Jedermanns Sache ist das aber nicht.“ Der Chef-Organisator der Stadtmeisterschaft im Spätsommer räumt ein, „in meiner Verzweiflung“ auch mal Tennis zu zocken. „Für viele ist Speckbrett aber ein Zweitsport, so kommen sie schon über den Winter.“

Die Jungs vom SVSH treffen sich regelmäßig an einem Abend im Februar oder März in einer Hiltruper Tennishalle und „knüppeln bis weit nach Mitternacht“ Doppel. Dabei steht aber die Geselligkeit im Vordergrund. Schließlich müssen sie auf ihrer städtischen Anlage meist ab Mitte, Ende Oktober und bis Ende April warten, ehe sie wieder auf der geliebten Asche aktiv werden können. Bei der SV Münster 91 und beim TuS Hiltrup ist die Pause etwas kürzer. „Faustregel ist, dass die Plätze beim ersten Bodenfrost winterfest gemacht werden“, sagt Höppner. „In Sudmühle haben ein paar Jungs aber auch schon mal kurz vor Weihnachten noch einen Versuch gewagt.“ In diesem Jahr, als es recht früh recht kalt wurde, war das allerdings undenkbar. Im Frühjahr, wenn die Sonne rauskommt, zieht Höppner auch gelegentlich für ein, zwei Einheiten auf die Asphaltcourts an der Sentruper Höhe. „Früher, als wir Teenager oder Anfang 20 waren, haben wir tagelang bis zum Erbrechen im Südpark gespielt. Das wurde mit zunehmendem Alter weniger, ist ja auch nicht gesund.“ Lieber der weiche Untergrund.

Backsteine auf den Linien Wenn auf den Ascheplätzen der drei Speckbrett-Clubs in Münster der Vorhang fällt, genügt es in der Regel ein paar Backsteine auf die Linien zu legen. Beim Neustart im Frühjahr kommt meist eine Spezialfirma zum Einsatz, die eine Asche-Schicht abträgt, eine neue verteilt, den Boden dann walzt und ausgiebig wässert, ehe knapp zwei Wochen später wieder gespielt werden kann. ...

Paton träumt derweil von einem Hallencourt mit Teppichbelag. „Die Leute würden Schlange stehen. Hundertprozentig. Da könnte sich einer eine goldene Nase verdienen.“ Wer noch eine gute Geschäftsidee sucht …