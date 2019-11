Adrian Thomson ist immer auf dem Sprung. Den 13-Jährigen hält nichts am Boden. Am vergangenen Montag machte sich der Münsteraner noch auf dem Landweg nach Frankfurt, am Donnerstag hob er dann so richtig ab – diesmal mit dem Flugzeug Richtung Tokio. Höhenangst verspürt Adrian auch über den Wolken nicht.