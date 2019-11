Schlägt es jetzt auch noch 13 für den SC Preußen Münster?

Jetzt schlägt es 13 – oder auch nicht. Geht es nach dem Willen von Trainer Sven Hübscher und all denjenigen, die dem SC Preußen Münster wohlgesonnen sind, dann endet die kolossale Negativserie des Fußball-Drittligisten. Zwölf Punktpartien hat der SCP nicht mehr gewonnen, Anfang August wurde die Heimpartie gegen den 1. FC Kaiserslautern zuletzt erfolgreich gestaltet. Seitdem gab es keine Siegprämie mehr. Nun kommt am Samstag (14 Uhr) Aufsteiger Waldhof Mannheim, und damit besteht die Chance auf den nächsten Anlauf des Tabellenvorletzten, einen Schlussstrich unter die fußballerische Pannenserie zu ziehen.

„Gewinnen, Trotzreaktion, jetzt erst recht“, lautet das Spieltags-Mantra von SCP-Coach Hübscher. Seine Analyse der vorangegangenen Partien ist praktisch eine Dauerschleife. Denn die Preußen stecken in der schwersten sportlichen Krise seit – seit wann eigentlich? Da fällt einem vor allem der Winter 2005 ein, Münster wurde in der Regionalliga ebenfalls auf die Abstiegsränge durchgereicht. Als der SCP vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hatte, wurde Trainer Colin Bell beurlaubt, Stefan Grädler sprang vor der Winterpause ein, dann kam Hans-Werner Moors, ein paar Monate später war der Abstieg besiegelt. Vergleichbar dramatisch ist die aktuelle Situation.

Anders als damals: Trainer Hübscher bekam starke Rückendeckung durch Sportchef Malte Metzelder zu Wochenbeginn. Vermutlich in der Hoffnung, dass die strauchelnde und stolpernde SCP-Auswahl irgendwie die Wende schafft. Irgendwie. Die Wende für den Augenblick wäre ein Sieg, nichts anderes. Auch eine Dauerschleife, die von Spieltag zu Spieltag an Bedeutung gewinnt: Nie war ein Sieg für den SC Preußen wichtiger als an diesem Samstag.

Nach dem 2:4 in Zwickau, einem reinen Abwehrdesaster, sah Hübscher seine Mannen zu Wochenbeginn schnell wieder fokussiert. Dass die Mannschaft mental angeknackst sei, habe er nicht feststellen können. Mal wieder befand er, dass das eine „gute Trainingswoche“ gewesen sei. Die Wahrheit aber sieht man am „Matchday“, zum Beispiel am Samstag gegen die „Waldhof-Buben“. Nur dann, und genau dann sieht jeder Zuschauer, was das Training wert ist.

Hübscher wird seine Mannschaft umbauen, das steht fest, beim 2:4 in Zwickau blieben die Probleme in der defensiven Grundordnung unübersehbar. Offenbar sind diese Fehler nicht so leicht abzustellen. Und da bewegt sich Hübscher in der Quadratur des Kreises, seine Mannschaft muss genau diese Weiterentwicklung zeigen, die letzten Auftritte machen in Summe dagegen aber wenig Mut.

Ob Max Schulze Niehues wieder zwischen die Pfosten rückt und Oliver Schnitzler verdrängt, lässt der SCP-Übungsleiter genauso offen wie die Frage nach personellen Änderungen. „Nichts“ will Hübscher verraten, und verweist auf sein Gegenüber Bernd Trares, der eben auch nichts über seine Pläne mitteilen würde. Abwehrspieler Alexander Ros­sipal ist der einzige, der mit muskulären Problemen ausfällt. Seref Özcan ist trotz einer Erkältung wieder einsetzbar. Hübscher: „Alle anderen sind dabei und theoretisch spielfähig.“ Die letzten kleineren Geheimnisse bei der Startformation möchte er noch für sich behalten.

Münster:Schulze Niehues – Schauerte, Kittner, Erdogan, Heidemann – Wagner, Brandenburger – Özcan, Litka, Hoffmann – Mörschel.

Bislang wurden 4300 Tickets für das sogenannte „Hochrisikospiel“ verkauft. Aus Mannheim werden 500 bis 700 Zuschauer erwartet.

