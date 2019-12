Wintertransfers für Preußen dank Sponsorengeldern möglich

Wenn die gravierende sportliche Misere der Preußen einen positiven Aspekt hat, dann den, dass treue Sponsoren sich zusammengetan haben, um den Club vor dem Sturz in die Viertklassigkeit zu bewahren. „Ja, im Hintergrund haben sich Förderer gefunden, die möglicherweise etwas in unseren Pott werfen würden“, sagt Sportchef Malte Metzelder vorsichtig.

Wie viel genau und ob ein neuer Trainer schon den Löwenanteil verschlingt, lässt der 37-Jährige offen. Aber Transfers im Winter sind inzwischen eingeplant. „Wir sind nicht unvorbereitet“, so Metzelder. Auch gegen andere Maßnahmen wie ein Trainingslager würde er sich „nicht sträuben – aber wir sollten den Fokus auf das richten, was wir uns wirtschaftlich erlauben können“.

Verteidigung im Fokus

Vor allem: die Suche nach dem „Feuerwehrmann“. Ergebnisse sind bisher Fehlanzeige. Spätestens zur Vorbereitung im Januar soll er da sein. „Wir arbeiten dran“, so Metzelder. „Zwischenauskünfte gibt es aber nicht.“ Das Profil erscheint logisch. „Platt gesagt, suchen wir einen, der den Karren aus dem Dreck zieht. Einen, der die Mannschaft anzündet und wach macht. Natürlich sollte er eine Spielidee mitbringen, aber konzeptionell muss er nicht zwingend antreten“, sagt der Sportdirektor, der keine Vorbehalte angesichts der schlechten Tabellenlage unter potenziellen Kandidaten feststellt.

Preußen Münster: 1. Training unter Interimscoach Barez 1/13 13 Mal in Folge war der SC Preußen Münster in der 3. Liga sieglos geblieben. Foto: Jürgen Peperhowe

Nachdem sich der SCP von Coach Sven Hübscher getrennt hat, trainiert Arne Barez als Interimscoach die 1. Mannschaft. Foto: Jürgen Peperhowe

Arne Barez ist Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz und bisher als Trainer der A-Junioren beim SCP aktiv. Foto: Jürgen Peperhowe

Wichtiger Ansprechpartner ist für Arne Barez der langjährige SCP-Abwehrspieler Simon Scherder (l.). Foto: Jürgen Peperhowe

Der Interimscoach bereitet das Team für das nächste Spiel vor - am 9.12. beim SV Meppen. Foto: Jürgen Peperhowe

Beobachter beim Training waren auch SCP-Sportchef Malte Metzelder (l.) und SCP-Geschäftsführer Bernd Niewöhner. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Aufgabe für Arne Barez ist keine leichte: Nach 13 sieglosen Spielen soll er dem Team zu einem Erfolgserlebnis verhelfen. Foto: Jürgen Peperhowe

Beim Training bespricht sich Arne Barez (r.) unter anderem mit Chefscout Kieran Schulze Marmeling (M.). Foto: Jürgen Peperhowe

Zielvorgabe für das Preußen-Kollektiv ist das Verlassen der Abstiegszone - aktuell ist der SCP Tabellen-19. Foto: Jürgen Peperhowe

Keine einfache Situation am Stadion an der Hammer Straße für Interimscoach Arne Barez (l.) und SCP-Sportchef Malte Metzelder. Foto: Jürgen Peperhowe

Es folgen weitere Impressionen vom ersten Training von Arne Barez... Foto: Jürgen Peperhowe

Foto: Jürgen Peperhowe

Foto: Jürgen Peperhowe

„Es bleibt dabei, dass wir uns nicht unter Druck setzen.“ Arne Barez als Interimscoach genießt Vertrauen. „Sein wichtigster Baustein wird sicher im Verteidigen, in der Arbeit gegen den Ball liegen“, so Metzelder. „Das fängt ganz vorn an. Wichtig ist, dass wir im Kollektiv besser werden als in den letzten Spielen.“ 14 Gegentore in den jüngsten fünf Begegnungen lassen keinen anderen Schluss zu als diesen.