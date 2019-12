Zehn Tore auswärts in Kinderhaus, dass muss man auch in der Kreisliga B erst einmal schaffen. BG Gimbte gelang dieses Kunststück am vergangenen Wochenende – entsprechend gut gelaunt geht die Mannschaft von Dragan Grujic jetzt in das Heimspiel gegen Klub Mladost. Die Gäste rangieren nur auf dem elften Tabellenplatz und dürften beim Dritten kaum für einen Sieg in Frage kommen.

Die Blau-Gelben benötigen die Punkte dringend, um Druck auf das Spitzenduo aus Gievenbeck und Mecklenbeck auszuüben. Ein Sieg ist Pflicht für den verletzten Spielertrainer, der sein Amt zur neuen Saison an Daniel Helmes abgibt.

► Sonntag, 15 Uhr, bei BG Gimbte