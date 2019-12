Sie hat den Duft der großen, weiten Golf-Welt geschnuppert. Sophie Hausmann hat es getan. Die 22-jährige Münsteranerin hat ihr erstes Turnier als Profi hinter sich gebracht. Ohne Aufregung. Bei den Magical Kenya Open, dem offiziellen Abschluss der Europatour der Frauen (LET), heimste sie als 34. sogar ihr erstes Preisgeld ein. „Das war sehr cool und hat Spaß gemacht.“

Ja, es war ein ereignisreiches Jahr für das Talent des GC Tinnen. Im April hatte sie sich auf dem Platz der US Masters mit den besten Amateuren beim Damenturnier im Golf-Mekka Augusta gemessen. Dort, wo die deutsche Legende Bernhard Langer 1985 und 1993 zwei Major-Siege errang. Ein Höhepunkt 2019. Seither spielte sie monatelang mit dem Gedanken, endlich den entscheidenden Schritt zu wagen. Auf der Anlage Vipingo Ridge nördlich von Mombasa setzte sie mit einer 69er-Schlussrunde ein Ausrufezeichen unter ihre Premiere mit drei Birdies und nur einem Bogey. 294 Schläge benötigte sie an den vier Tagen, sechs über Par. „Fantastisch, sich in diesem Feld tummeln zu dürfen“, sagt sie mit etwas Abstand.

Esther Henseleit gratulierte Hausmann als eine der ersten. Die Spielerin des Hamburger GC Falkenstein setzte sich gegen die namhafte Konkurrenz durch und sicherte sich ihren ersten Sieg auf der Ladies European Tour mit insgesamt 274 Schlägen und 14 unter Par. Irgendwann könnten beide die Rollen tauschen.