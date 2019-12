Preußen-Sportchef Metzelder stellt sich vor Interimstrio

Malte Metzelder weiß, wie man gegen den 1. FC Magdeburg gewinnen kann. Acht Punktpartien bestritt Preußen Münster in der Regionalliga Nord sowie der 3. Liga seit 2001 gegen die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt. In der aktuellen Spielklasse wurden von 2015 bis 2018 alle sechs Spiele verloren, also auch die drei zu Hause. Nur ein einziges Mal gelang ein Erfolg, und der liegt schon über 17 Jahre zurück. Damals spielte Metzelder Jung-Profi (19) in der Innenverteidigung des SCP, Münster gewann vor 3850 Zuschauern mit 4:1. Zwei Treffer von Carlos Castilla sowie Tore von Kais Manai und Stephan Küsters bescherten dem Regionalligisten damals den Sieg. Münster verließ dadurch den vorletzten Rang in der Tabelle der Nord-Staffel und verbesserte sich auf Platz 16.

Aufbauarbeit ist nötig

Metzelder würde am Freitag um 19 Uhr allein ein Sieg reichen, es muss ja nicht gleich ein 4:1 sein. Gegen den Achten und Zweitliga-Absteiger aus Magdeburg will der SCP den Bann brechen. Nur drei Vorbereitungstage bleiben, nachdem die Preußen am Montag mit 1:3 beim SV Meppen abgewatscht wurden. Seit quälend langen 14 Punktpartien warten die Adlerträger nun auf einen Sieg in der Liga.

Metzelder rückt im Vorfeld aus seiner Sicht zwei, drei Dinge gerade. Er sei nach der Partie in Meppen nicht abgetaucht, sondern habe nach Spielschluss jeden Akteur abgeklatscht, die Mannschaft in die Fankurve geschickt und später in der Kabine versucht, Aufbauarbeit zu leisten. Er sei mit der Mannschaft die gut 110 Kilometer zurückgefahren. Auch stellte er sich im Gespräch mit unserer Zeitung hinter sein neues Trainerteam um Arne Barez sowie die Assistenten Sören Weinfurtner und Kieran Schulze-Marmeling.

Der Ausgang des Spiels in Meppen wäre nichtsdestotrotz für alle eine große Enttäuschung gewesen, Magdeburg sei für das Trio die nächste Chance, den Bock umzustoßen. Der Neuanfang nach der kurzen Ära von Sven Hübscher war maximal frustrierend, Freitag soll es der SCP deutlich besser machen. Wobei Barez & Co. personell umbauen müssen.

Personelle Veränderung

Niklas Heidemann ist nach der Roten Karte wegen einer Notbremse auf jeden Fall gesperrt, ob er am 21. Dezember (Samstag, 14 Uhr) gegen 1860 München zum Jahresabschluss wieder einsetzbar ist, entscheidet das DFB-Sportgericht mit der Verhängung des Strafmaßes in den nächsten Tagen. Ersetzen könnte ihn fürs Erste Philipp Hoffmann, der schon in einer Fünfer- oder Viererreihe links eingesprungen ist. Notfalls käme auch der aber gerade erst genesene Alexander Rossipal infrage.