Bei den Damen ist das immer so eine Sache, wenn der Trainer hinterher feststellt: „Wir sind in der Breite gut aufgestellt.“ Das klingt wenig charmant, trifft aber genau zu. Denn Florian Ostendorf spricht das an, was die Frauen von Westfalia Kinderhaus in der Verbandsliga so stark macht. Sie verfügen über einen Kader, der reichlich Alternativen aufweist. Im Prinzip kann er die erste Sieben komplett gegen die Mädels auf der Bank austauschen, qualitativ tut das dem Ganzen keinen Abbruch. So auch am Samstag gegen Teutonia Riemke, als sich der Gastgeber mit einem 24:20 (11:11)-Erfolg siegreich in die Winterpause verabschiedete.

„Nach zwei Niederlagen zu Beginn haben wir eine bärenstarke Hinrunde gespielt“, freut sich Ostendorf über eine wirklich gute Saison. „Sieben Minuspunkte sind vollkommen in Ordnung für diese junge Mannschaft“, blickt er zufrieden zurück und sieht den Aufgaben im kommenden Jahr mit Zuversicht entgegen.

Gegen Riemke legte Westfalia einen Blitzstart hin und führte rasch mit 5:1. Offensichtlich waren die jungen Damen davon selbst überrascht, erlaubten sich anschließend einige unnötige Fehler und sahen sich zur Pause (11:11) wieder eingeholt. Gegen einen wirklich guten Gegner schienen im zweiten Abschnitt zehn ganz starke Minuten zu reichen, als hinten nichts anbrannte, dagegen vorne ein Feuerwerk stattfand. Aber der Gast kam zurück und egalisierte erneut. Mit einem energischen Schlussspurt stellte das Ostendorf-Team aber den alten Abstand wieder her und fuhr einen 24:20-Erfolg ein. „So klar, wie es das Ergebnis aussagt, war es aber nicht“, sagte Ostendorf nach dem Abpfiff recht abgekämpft. Nicht nur der breite Kader, auch der Coach hatte alles gegeben.Tore:Klapdor (9/7), Plett (4), Bolze, Enders, Pohlkötter, Ludusan (je 2), Beckmann, Schwarz, Ruschhaupt (je 1)