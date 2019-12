Als Sebastian Finkenbrink im November den Begriff „Mini-Stadtmeisterschaft“ für den LEG-Cup des SC Nienberge aufschnappte, musste er nicht lange überlegen. „Ja, das ist passend“, sagt der Senioren-Obmann des Gastgebers, der gleichzeitig Chef-Organisator des Turniers ist.

Das dient natürlich fast allen Teilnehmern – immerhin 18 von 20 kommen aus Münster, 17 sind auch ab dem 2. Weihnachtstag am Berg Fidel im Einsatz – als Vorbereitung für die „großen“ Titelkämpfe. Aber eigene Ziele verfolgen Veranstalter wie Kicker auch an der Feldstiege. Am erfolgreichsten tat das zuletzt der 1. FC Gievenbeck, der zweimal hintereinander gewann. Den Wanderpokal dürfte der Westfalenligist aber auch bei einem dritten Streich nicht einsacken. Finkenbrink hat als zweiten heißen Favoriten noch Westfalia Kinderhaus auf dem Zettel. Der Landesliga-Spitzenreiter habe „schon oft seine Klasse in der Halle bewiesen“. Gegen den Nachbarn von der Großen Wiese bestreiten die U-11-Mädchen der Nienberger am Sonntag vor dem Halbfinale (19.15 Uhr) auch das reaktivierte Einlagespiel.

Die Gastgeber hoffen auf rund 1200 Zuschauer an den drei Tagen. Das neue Modell mit 20 statt 16 Teilnehmern sowie einer Zwischenrunde plus Viertelfinale am Sonntag hat sich bewährt. „Die Resonanz der Vereine und auch der Besucher war positiv“, sagt Finkenbrink.

Gespielt wird am Freitag ab 18 und bis etwa 22.20 Uhr. Der FCG, der auch auf Ortsnachbar FC Münster 05 trifft, legt gegen GW Gelmer los. Am Samstag geht es von 15 und bis etwa 19.20 Uhr. Dann steigen auch Borussia Münster, der BSV Roxel und Wacker Mecklenbeck ein, die zuvor beim Ausber-Cup in Everswinkel antraten. Mit den Organisatoren des Konkurrenz-Wettbewerbs gab es keine Absprache, die unwesentliche Überlappung ist also Zufall. „Bei uns können die Vereine aber angeben, an welchem Vorrundentag sie spielen wollen“, sagt Finkenbrink. Der Sonntag erstreckt sich im entsprechenden Modus von 13 bis etwa 19.30 Uhr. Am Start sind fünf überkreisliche Teams, der SCN schickt auch seine Zweitvertretung ins Rennen.