Die Münsterland-Bezirksliga der Frauen könnte in dieser Saison kaum enger verlaufen. Zwischen Platz eins und sechs liegen kurz vor Abschluss der Hinrunde und mit Beginn der kurzen Weihnachtspause gerade mal vier Zähler. Die heimischen Teams sind dabei gut vertreten mit Westfalia Kinderhaus II an sechster Stelle, Landesliga-Absteiger BSV Roxel an Position vier, dem SC Münster 08 auf Rang drei – und vor allem Spitzenreiter Sparta Münster.

Der Traditionsclub von der Sentruper Höhe hat eine ganz schwere Saison hinter sich. Schon früh war das Team in der Landesliga abgeschlagen, der Abstieg ließ sich auch mit einem Aufbäumen nach dem Trainerwechsel von Anet Sander zu Enno Grühl nicht mehr verhindern. Der neue Coach, der selbst in der ersten Herren-Mannschaft spielt, blieb und formte eine Truppe, die gute Chancen auf die sofortige Rückkehr besitzt. „Er ist ein junger Kerl und hat seine eigenen Methoden“, sagt Johannes Herrmann, der ewige Co-Trainer und Betreuer, der nach leichten Startschwierigkeiten die Mannschaft wie eh und je begleitet. „Enno macht ein sehr gutes Training, gerade physisch haben die Mädels zugelegt. Die dritte Einheit pro Woche zahlt sich in diesem Bereich aus.“

24 ist der Chefcoach erst, und damit passt er ziemlich gut ins Schema des Clubs, der viele Posten mit jungen Kräften besetzt hat und seit einiger Zeit gut damit fährt. „Wir haben einige Talente im Verein, und auch bei uns sind die Spielerinnen meist zwischen 19 und 21“, sagt Grühl, der den Kader im Sommer durchmischte. Neu sind etwa Helene Meinigmann, Katharina Hilgemann, Carina Oberborbeck, Lynn Richter oder Kira Schürmann, die aus Studien- oder Ausbildungsgründen nach Münster kamen oder den Sprung aus der eigenen Reserve wagten.

Eine Etage höher fanden die Spartanerinnen oft schwer ins Spiel, jetzt blicken sie auf eine siebenteilige Siegesserie und sind immer hellwach. Einer knappen 25:26-Niederlage beim jetzigen Tabellenzweiten TSV Ladbergen zum Start folgte ein Remis im Derby gegen Roxel (25:25) – und dann kamen nur noch Erfolge. Mal hieß es mit starker Abwehr 19:12 (in Nottuln), mal mit furiosem Angriff 40:22 (gegen den TV Borghorst). „Auffällig ist, dass wir viele unterschiedliche Torschützen haben, da ist sehr viel Abwechslung drin. Zuletzt gegen Coesfeld haben alle getroffen“, sagt Grühl, der angesichts der Jugend auf Tempohandball setzt. „Dadurch, dass wir viel im athletischen Bereich gemacht haben, kommt uns dieser Stil entgegen.“

Ob es am Ende für den großen Wurf reicht, lässt sich noch nicht abschätzen. Wehren würde sich Sparta aber nicht. „Wir wollten oben mitspielen, vor allem nach dem Abstieg aber den Spaß wiederfinden.“ Klappt beides aktuell ganz gut.