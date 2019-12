Münster -

Claus-Peter Wollitz ist Fußball-Trainer, Wollitz hat seit Freitag keinen festen Arbeitgeber mehr, Wollitz kennt sich in heimischen Regionen als ehemaliger Coach des VfL Osnabrück bestens aus – und der SC Preußen braucht einen neuen Mann an der Seite. Also? Nichts. Wollitz: „Einen Wechsel nach Münster schließe ich aus“.