Nominierte Nachwuchssportler: Es muss nicht immer Fußball sein

Unsere Kandidaten für die Wahl zu Münsters Juniorsportler des Jahres 2019 sind mit allen Wassern gewaschen, in jedem Sattel zu Hause, gut zu Fuß, schlagfertig und natürlich auch am Ball beschlagen. Sieben Kandidaten, die ihre westfälische Heimat weit über die Stadtgrenzen – ja, in den meisten Fällen sogar über Deutschland hinaus – bekannt gemacht haben.

Angefangen bei Trampolinspringer Adrian Thomson von der TG Münster, der gerade seine zweiten Weltmeisterschaften absolviert hat – in der angehenden Olympiastadt Tokio. Und das gerade mal mit 14 Jahren. Romy Mackenbrock hat ihm einige wichtige Schuljahre voraus und neben dem Abi im Jahr 2019 nicht nur die Bronze-Medaille bei der U-23-WM im Segeln errungen, sondern auf dem Weg dorthin quasi im Vorbeigehen auch noch den Weltmeistertitel bei den Unter-21-Jährigen mitgenommen.

Junge Talente

International im Einsatz war auch Volleyball-Nachwuchstalent Nikola Schmidt, die aus der erfolgreichen Kaderschmiede von BW Aasee den Sprung in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft hat. Spitze in Deutschland ist zudem Luis Ziffus vom Golfclub Tinnen. Er hat ein Handicap – und kann gut damit leben. +0,6 hat der 18-Jährige in seiner sportlichen Vita stehen. Das war gut genug für Platz drei bei den Deutschen U-18-Meisterschaften. DM-Bronze sicherte sich Jari Bender von der LG Brillux Münster: 4:03,54 Minuten dauerte es vom Start bis ins Ziel des 1500-Meter-Laufes, der dem Münsteraner Platz drei in der U-20-Konkurrenz bescherte.

Zur Abstimmung Wählen Sie aus jeder Kategorie Ihren Favoriten. ...

Philipp Schulze Topphoff ist der älteste der jungen, aber eben immer noch ein junger Reiter. Als der 21-Jährige vom RV Roxel im Sommer bei den Europameisterschaften in Zuidvolde/Niederlande antrat, dachte er im Traum nicht daran, dass er auf Concordess so schnell und sicher durch und über den Parcours kommen würde, dass anschließend die oberste Stufe des Siegerpodiums für ihn reserviert wurde: Europameister der jungen Reiter.

Besonders geleistet

Durchboxen musste sich dagegen Thahel Rentmeister vom Boxzentrum Münster – und er tat dies bei den Deutschen U-21-Meisterschaften nach allen Regeln der Boxkunst. Verdienter Lohn: Der junge Münsteraner ist Deutscher Meister in der Klasse bis 91 Kilogramm.

Sie alle haben im abgelaufenen Jahr Besonderes geleistet – und sich für das neue Jahr nicht minder Großartiges vorgenommen. Doch einen letzten großen Titel gibt es rückwirkend noch für die Leistungen im alten Jahr – und den vergeben Sie mit Ihrer Stimme bei der Wahl.