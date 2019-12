Das erste große Interview mit dem neuen SCP-Chefcoach Sascha Hildmann

Wir fallen mal mit der Tür ins Haus: Wie wollen Sie den SCP-Abstieg bei fünf Punkten Rückstand auf Rang 16 und noch mehr ins Mittelfeld in nur 18 Partien noch verhindern?

Hildmann: Wir müssen an die Spieler herankommen, sie lesen. Ich halte den Kader für sehr gut besetzt, aber die Jungs sind alle durch diese Negativspirale gegangen und waren zuletzt sehr mit sich beschäftigt. Jeder dachte, er darf keine Fehler machen. Dabei sind alle dazu bereit, einander auszuhelfen. Das hat meine Analyse ergeben. Die Spiele gegen Magdeburg und 1860 waren in dieser Hinsicht schon viel besser. Auch deshalb sehe ich sehr, sehr gute Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Wie intensiv haben Sie sich im Vorfeld mit den Preußen beschäftigt?

Hildmann: Ich beschäftige mich ja permanent mit der 3. Liga, also auch mit Preußen. Mit Kaiserslautern haben wir hier ja Anfang der Saison noch gespielt.

Es war die einzige echte Sternstunde, die der SCP hatte in dieser Saison ...

Hildmann: Das war das brutalste Spiel ever. So was wie dieses 2:3 habe ich auch noch nie erlebt.

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie die Aufgabe beim Tabellenvorletzten angehen möchten?

Hildmann: Freunde haben mir schon vor einigen Wochen gesagt, das wäre doch was für mich. Die Anfrage kam dann kurz vor Weihnachten. Für mich war schnell klar: Ich bin dabei.

Vor Ihnen wurde bereits Jan Löhmannsröben geholt. Den haben Sie beim FCK trainiert – und dort gab es auch wohl mehr als einen kleinen Disput.

Hildmann: Ich habe „Löh“ sofort angerufen, wir haben über eine halbe Stunde telefoniert und wollen beide Münster da raus holen. Jan schießt hin und wieder über das Ziel hinaus. Er weiß aber, dass er Gas geben und sich innerhalb der Mannschaft ein- und unterordnen muss.

Wie sieht Ihre Philosophie, Ihre Idealvorstellung von Fußball aus?

Hildmann: Die klassische Frage. Ich persönlich möchte so schnell wie möglich nach vorn spielen, alles immer spielerisch lösen. Man muss es aber immer auf die Situation runterbrechen, anpassen an den Trainer, den Kader. Die 3. Liga ist eine Fehlerliga. Das 1:0 entspringt selten einem fußballerischen Moment. Klar, es gibt auch gute Phasen, aber oft läuft es vorher sehr schleppend. Alle arbeiten sehr konzentriert gegen den Ball, erst nach dem ersten Tor wird es wilder. Das Geschehen lebt oft von Umschaltmomenten, davor regieren Stabilität und Sicherheit. Es geht also darum, Fehler zu erzwingen, auch mal höher zu pressen und dann mit Schnittstellenbällen zu arbeiten. Trotzdem lege ich gleichzeitig Wert auf eine spielerische Handschrift. Oft werden im Herbst aber die Plätze schlechter.

Der in Münster ist oft der lädierteste der Liga.

Hildmann: Ich hörte davon. Die letzten Jahre war das in Lotte so. Da war ein richtiger Acker. Wer also schön hinten raus spielt, holt sich oft ein blaues Auge.

Wie begegnet man diesen unbequemen Ausgangslagen in Ihren Augen?

Hildmann: Mit Leidenschaft und Aggressivität, ganz einfach. Und dem Mut, auch mal Fehler zu machen. Das erste Tor im Spiel fällt oft nach einem hohen Ball ins Zentrum, der wird dann abgewehrt, wieder durchgesteckt – drin.

Ihr Interimsvorgänger Arne Barez gehört auch künftig zum erweiterten Trainerstab. Erhoffen Sie sich von ihm Tipps über das Innenleben der Mannschaft?

Hildmann: Natürlich. Ich werde ihn anrufen. Es wäre ja schlecht von mir, wenn ich mir diesen Vorteil nicht zunutze mache. Ich mache mir schon auch ein eigenes Bild, aber vorab gibt auch es ein Meeting mit dem Team ums Team.

Wie oft waren Sie zuletzt in Münster, und wann siedeln Sie aus der Pfalz über?

Hildmann: Ich war bisher zweimal zu Gesprächen da. Am 2. Januar komme ich fest rüber, beziehe eine Wohnung. Meine Frau bleibt erst mal daheim. Unsere Tochter ist 17 und macht bald ihr Abitur. Sie wollen wir dort nicht rausholen.

War es schwierig, die Vertragsangelegenheiten mit Lautern auf die Schnelle zu erledigen?

Hildmann: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir hatten ja auch tolle Erfolge zusammen wie den Sieg im Südwestpokal, das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Mainz, die Derbys gegen Karlsruhe.

Am Betzenberg wurden Sie geboren. Wie gut kennen Sie Münster?

Hildmann: Wenig. Ich war als begeisterter Angler oft am Möhnesee, aber das ist ja ein Stückchen entfernt. Na klar, als Spieler bin ich oft im Preußenstadion aufgelaufen, habe da einige Schlachten geschlagen. Zur Stadt selbst kann ich aber nur sagen, dass sie beschaulich ist und es viel Wasser gibt.

Welche Spieler aus dem aktuellen Aufgebot sollen Ihre verlängerten Arme auf dem Spielfeld werden?

Hildmann: Dafür werde ich mir Zeit nehmen. Ich sehe da einige Kandidaten. Julian Schauerte ist als Kapitän schon mal ein absoluter Führungsspieler für mich.

Haben Sie mal drüber nachgedacht, den Trainingsstart schon vor den Neujahrstag zu legen?

Hildmann: Nein, das wäre völlig kontraproduktiv. Die Spieler hatten ja nur zweieinhalb Wochen Sommerpause und haben nun viele Partien in den Knochen. Sie brauchen auch mal Abstand.

Haben Sie Hoffnung auf ein kleines Trainingslager in den nächsten Wochen?

Hildmann: Darüber haben wir kurz gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wenn wir zwei, drei Tage innerhalb von Deutschland etwas machen könnten, wäre das schon gut. Ich will die Spieler kennenlernen, und die fragen sich ja auch: Wie tickt der Alte? Ja, das wäre cool.

Sie bringen den 27-jährigen Louis Cordes als Co-Trainer mit.

Hildmann: Er ist für mich eine absolute Vertrauensperson. Wir sind mit der U 16 in Mainz zusammen Meister geworden, hatten dort sehr gute eineinhalb Jahre. Louis ist wissbegierig, ehrgeizig, zu 100 Prozent loyal und zuverlässig. Er arbeitet ganz gezielt auf dem Platz mit, ist aber auch für die Videoanalyse zuständig.

Sie haben nach ihre Prof-Laufbahn 2006 als Coach in der Bezirksliga angefangen, waren Spielertrainer beim SV Rodenbach. Seit wann wussten Sie, dass Sie ins Profi-Business wollen?

Hildmann: Seit ich Zweitliga-Spieler in Aachen war. Meine ersten Jahren waren im Amateurbereich, da bin ich ein echter Spätzünder. Aber ich musste für alles hart schuften, auch während meiner Laufbahn. Mit Rodenbach sind wir in vier Jahren dreimal aufgestiegen, ohne viel Geld mit derselben Truppe. Dann habe ich nacheinander C-, B- und A-Lizenz gemacht, habe mich immer weiter nach oben gearbeitet.

Und wie sind Sie als Oberliga-Trainer in Hauenstein in den eigentlich kaum zu erreichenden Fußballlehrer-Lehrgang gerutscht?

Hildmann: Da war ich selbst überrascht. Ich habe mich einfach mal beworben, die Aufnahmeprüfung bestanden – und plötzlich flatterte mir der Brief mit der Zulassung ins Haus. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Ich bin da völlig unbedarft reingegangen. In meinem Jahrgang 2014/15 waren auch Rüdiger Rehm, Steffen Baumgart, Marco Rose, Florian Kohfeldt, Daniel Meyer oder Boris Schommers. Wir waren eine tolle Truppe. Ich habe dann alles selbst bezahlt, habe parallel noch Hauenstein trainiert und mittwochs bis samstags weiter in meinem Job als Automobilkaufmann gearbeitet. Irgendwie habe ich mich in dieser Zeit durchgeboxt, durchgebissen. Vorher war ich gefühlt so weit weg davon Vereine wie Lautern oder Preußen zu trainieren wie die Erde vom Mond.