Das „doppelte Lordchen“

Er zapft und spült Gläser, macht den Abwasch – wenn nötig. Moritz Ludorf packt mit an. Nur um die Küche macht er einen großen Bogen. „Ich bin Kaufmann“, sagt er. Die Zubereitung der Spezialität des Hauses, das westfälische Krüstchen, überlässt er den Experten. Mit Buchhaltung, Personalplanung und Einkauf hat der Geschäftsführer des „Kleinen Kiepenkerl“ genug an den Backen. Da bieten die Stadtmeisterschaften in diesen Tagen eine willkommene Abwechslung im siebentägigen Berufsalltag.

Der 28-Jährige ist der einzige waschechte Münsteraner in der Studenten-Truppe des A-Ligisten FC Münster 05, den es erstmals in die Zwischenrunde spülte. „Dass ich dabei bin zeigt, wie groß die Not ist. Die meistens Jungs sind bei ihren Familien“, gibt der gelernte Hotelkaufmann mit einem Lächeln preis. Mitspieler Felix Knülle reiste am Samstag extra aus Warstein an. Wollte eigentlich schon Ski fahren. Das ist Einsatz. Trotz des Scheiterns durfte Ludorf am Sonntag wieder in die Halle. Mit Pfeife. Als Schiedsrichter des heimischen Fußballkreises wurde er für den zweiten Zwischenrundentag angesetzt. Quasi als „doppeltes Lordchen“ der „Stadtis“ – angelehnt an „Die Zwei“, der Kultserie aus den 70er Jahren mit Tony Curtis als Danny Wilde und Sir Roger Moore als Lord Brett Sinclair.

Stadtis 2019 - 1. Tag der Zwischenrunde 1/42 BSV Roxel - TuS Hiltrup; Sandro Pietsch (mi., Roxel) - Michael Fromme (re., Hiltrup) Foto: Peter Leßmann

SC Preussen Münster 2 - FC Münster 05: Lukas Schell (li., SCP 2) - Moritz Ludorf (re., FC MS 05 Foto: Peter Leßmann

SC Preussen Münster 2 - FC Münster 05: Lukas Schell (li., SCP 2) - Moritz Ludorf (re., FC MS 05 Foto: Peter Leßmann

SC Preussen Münster 2 - FC Münster 05: TW Jarmo Reekers (FC MS 05) pariert den 9-Meter-Strafstoß von Fabian Kerelaj (nicht im Bild) Foto: Peter Leßmann

SC Preussen Münster 2 - FC Münster 05: Kürsat Özmen (li., SCP 2) - Jarmo Reekers (re., FC MS 05) Foto: Peter Leßmann

SC Preussen Münster 2 - FC Münster 05: Fabian Kerelaj (li., SCP 2) - Hatin Maliki (re., FC MS 05) Foto: Peter Leßmann

Moritz Ludorf (FC Münster 05) Foto: Peter Leßmann

BSV Roxel - TuS Hiltrup; Lasse Saerbeck (re.), TW Daniel Neuhaus (mi.) und Leon Willich (li., alle Roxel) Foto: Peter Leßmann

Zwischenrunde Foto: Peter Leßmann

Tim Peifer (SC Münster 08) Foto: Peter Leßmann

BSV Roxel - TuS Hiltrup; (v.l.n.r.) Lars Finkelmann, Lukas Scholdei (beide Hiltrup), Aljoscha Kottenstede, Leon WIllich (beide Roxel Foto: Peter Leßmann

BSV Roxel - TuS Hiltrup; Patrick Gockel (li., Roxel) - Lenard Massmann (re., Hiltrup) Foto: Peter Leßmann

BSV Roxel - TuS Hiltrup; Marcel Leenemann (vo., Hiltrup) im Zweikampf mit Schahab Hajizadah (mi., Roxel) Foto: Peter Leßmann

BSV Roxel - TuS Hiltrup; Marcel Leenemann (re., Hiltrup) im Zweikampf mit Schahab Hajizadah (mi., Roxel) Foto: Peter Leßmann

Moritz Ludorf (FC Münster 05) Foto: Peter Leßmann

Moritz Ludorf (FC Münster 05) Foto: Peter Leßmann

Zwischenrunde Foto: Peter Leßmann

Moritz Ludorf (FC Münster 05) Foto: Peter Leßmann

Moritz Ludorf (FC Münster 05) Foto: Peter Leßmann

Zwischenrunde Foto: Peter Leßmann

Lukas Schell (SC Preussen Münster 2) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - SC Preussen Münster 2; Cebrail Demir (2.v.li., Borussia Münster) - Ali Ibrahim (3.v.re., SCP 2) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - SC Preussen Münster 2; Tim Herrmann (re., Borussia Münster) - Lukas Schell (li., SCP 2) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - SC Preussen Münster 2; Samir Betet (li., Borussia Münster) - Kürsat Özmen (re., SCP 2) Foto: Peter Leßmann

Felix Bastian (Eintracht Münster) Foto: Peter Leßmann

Nawid Nezar (vo., BSV Roxel) Foto: Peter Leßmann

Zwischenrunde Foto: Peter Leßmann

Felix Bastian (Eintracht Münster) Foto: Peter Leßmann

Eintracht Münster - TuS Hiltrup Foto: Peter Leßmann

Zwischenrunde Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05; Klaudio Kvesic (mi., Bor. Münster) - Hatin Makiki (li., FC MS 05) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05: Hakin Makiki (li., FC MS 05) - Philipp Oluts (Bor. MS) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05: Hatin Maliki (re., FC MS 05) am Ball Foto: Peter Leßmann

FC Münster 05: v.l.n.r.: TW Jarmo Reekers, Yannik Eylerink (beide FC MS 05), Cebrail Demir (Bor. MS) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05 Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05: Paul Bellin (li., FC MS 05) - Tim Hermann (re., Borussia MS) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05: Paul Bellin (li., FC MS 05) - Tim Hermann (re., Borussia MS) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05: Samir Betet (mi., Bor. MS) - Hatin Maliki (re., FC MS 05) Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05 Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05 Foto: Peter Leßmann

Borussia Münster - FC Münster 05 Foto: Peter Leßmann

Ludorf ist gerade fünf, da schließt er sich dem SC Münster 08 an. Ein klassischer Linksfuß. Der den rechten nur sporadisch benutzt. In der Jugend durchläuft er sämtliche Teams, ehe im Zuge der Berufswahl die Freizeit etwas dünne wird. Und nun?

Der junge Mann sucht einen flexibleren Ausgleich – und findet ihn. Er macht seinen Schiedsrichterschein, taucht ab auf die andere Seite. Schafft es bis in die Landesliga, als Assistent gar in die Oberliga. Nebenbei reißt er täglich seine Stunden im seit 65 Jahren geführten Familienbetrieb ab – übernimmt ihn 2015 von seinen Großeltern. Und verlobt sich. Das Leben des Moritz L. hat so einiges zu bieten.

Roland Böckmann ist es, der Ludorf im Winter 2018 zu Nullfünf lotst. Beide kennen sich seit einigen Jahren – Schwarzkittel unter sich. Der Trainer hat seinen Vertrag gerade per Handschlag für ein Jahr verlängert. „Das ist bei uns so üblich“, sagt er. Ludorf steht also wieder vermehrt auch auf dem Feld – meist für die zweite Mannschaft. „Ich kann unter der Woche nicht trainieren“, sagt er ehrlich. Da bleibt denn doch vieles schlicht auf der Strecke.

Neben dem Traditionsturnier am Berg Fidel winkt schon bald die nächste Ablenkung. Mit den Schiedsrichterkollegen des Kreises geht es im Januar aufs Kreuzfahrtschiff. Kurs Thailand. „In der Karibik waren wir 2018“, ist die Vorfreude groß. Auch ein Kaufmann muss mal raus. Oder an die frische (See-)Luft.