Münster -

Von Thomas Austermann

Favorit, Seriensieger und Triumphator: Irgendwie führte bei den 43. Stadtmeisterschaften von Münster kein Weg am Oberligisten Preußen Münster vorbei. Dass die Adlerträger am Montag das Titel-Dutzend voll machten, geht aber auch sportlich völlig in Ordnung, befindet auch die unterlegene Konkurrenz.