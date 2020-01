Der Zeitplan ist eng getaktet. Am frühen Mittwochmorgen absolvierten die Profis des SC Preußen noch eine Übungsstunde auf der heimischen Anlage, anschließend gab es ein gemeinsames Mittagessen, ehe der Mannschaftsbus pünktlich um 12.30 Uhr in Richtung Holland durchstartete. An Bord waren auch Lukas Frenkert und Nicolai Remberg aus der U 23. Neben den ohnehin verletzten Ole Kittner und Jannik Borgmann blieb auch Rufat Dadashov zu Hause. Der Aserbaidschaner pausierte zunächst wegen einer Erkältung, nun kämpft er mit Oberschenkelproblemen.

Am Nachmittag ging es dann schon weiter im Takt. Wieder Training, zwischendurch aber steckten Spieler und Trainerstab auch immer wieder die Köpfe zusammen. „Es ist wichtig, dass ich alle Jungs kennenlerne, und sie auch mich“, so Trainer Sascha Hildmann, der natürlich seinen Assistenten Louis Cordes miteinbezieht. „Was wir bereden, wird natürlich noch zusätzlich durch die aktuellen Trainingsinhalte befeuert.“

Am Donnerstag ist nach dem Frühstück gleich eine Einheit angesetzt, am Nachmittag gleich eine weitere – und am Freitag geht es vor der mittäglichen Abfahrt auch noch mal auf den Platz. Hildmann, der auch großen Wert auf die Videoschulungen in den Abendstunden legt, lässt bislang keinerlei Zweifel erkennen. „Ich erlebe eine sehr konzentrierte Truppe, sie nimmt alles an, was wir ansprechen. Ich gehe daher jeden Tag mit großer Freude ins Training.“ Erst recht im Camp in den Niederlanden.