Gronau -

„Die Mannschaft präsentiert sich fit und will motiviert und mit Erfolg ins neue Jahr starten“, versichert Stefanie Kömmelt. Am Samstag um 17.30 Uhr erwartet ihr Team nach der trainingsfreien Winterpause die Zweitvertretung des SC Westfalia Kinderhaus in der Halle an der Laubstiege.