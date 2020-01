Im vierten Jahr nun ist Axel Büring Trainer der Volleyballer des TSC Gievenbeck. Vergangene Saison wäre der Drittligist beinahe sehr unglücklich abgestiegen, erst der Rückzug eines Konkurrenten sicherte den Münsteranern den Platz. Mutig leitete der TSC einen personellen Umbruch ein, die Verjüngungskur trägt schneller als erwartet Früchte. Nach holprigem Start hat das Talent-Team Fuß gefasst und ist auf dem besten Wege, Anschluss ans breite Mittelfeld zu bekommen. Am Samstag (19 Uhr, Mosaikschule) messen sich die Gievenbecker mit dem Tabellenvierten Tecklenburger Land Volleys.

Als Coach hat Axel Büring natürlich erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung in Münsters Westen. „Wenn wir in diesem Jahr die Klasse halten, hat die Mannschaft eine richtig gute Zukunft“, sagt der 52-Jährige. Aktuell sieht es gut aus. Wenn Gievenbeck so weiter macht, wird es sich erfolgreich gegen den Abstieg stemmen und in der nächsten Saison neue Ziele formulieren.

Büring ist dann definitiv nicht mehr an Bord. Sein Engagement beim TSC endet mit dem Heimspiel gegen Aligse am 4. April. Es folgt eine räumliche Veränderung: Familie Büring zieht es nach Emlichheim. Von dort ist der Weg für drei oder vier Trainingseinheiten in der Woche definitiv zu weit. „Mir blutet da schon ein wenig das Herz. Grundsätzlich hätte ich die Mannschaft sehr gern weiter begleitet. Aber bald hat die Familie einen neuen Lebensmittelpunkt. Dann geht es halt nicht mehr“, erklärt der Trainer. Weil er früh mit offenen Karten gespielt hat, bleibt dem TSC genügend Zeit, sich auf der Trainerposition neu aufzustellen. Büring ist involviert, sieht die Suche aber noch im Anfangsstadium. „Wir haben Namen auf dem Zettel. Da sind allerdings auch Kandidaten dabei, die noch gar nicht wissen, dass sie im Lostopf sind.“

Zehn Spiele bestreitet Büring noch mit dem TSC. Das erste an diesem Samstag (19 Uhr) gegen den Tabellenvierten Tecklenburger Land Volleys. Die Gievenbecker verloren das Hinspiel 0:3. Da waren sie noch reichlich grün und der Aufgabe nicht gewachsen. Vielleicht geht im zweiten Vergleich mehr. Es würde Büring auf seiner letzten Mission mit dem Drittligisten wieder ein Stück voranbringen. Bei allem Talent, das dieser Kader hat – noch zählen die Gegenwart und da der Klassenerhalt.