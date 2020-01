Westbevern meldet sich zurück – Albachten wird Dritter

In der vergangenen Dekade hat der RV Gustav Rau den Wettkampf um die Wanderstandarte der Stadt Münster dominiert, von 2012 bis 2018 stockte der Rekordsieger sein Erfolgskonto auf 36 auf. Und nun, nach der Wachablösung im Vorjahr durch den RV Nienberge-Schonebeck, ist Westbevern zurück und leitet mit dem 37. Triumph das neue Jahrzehnt ein. Mit der Höchstwertung im Springen und daher 101,10 Punkten ließ die Equipe von Tanja Alfers den RV St. Georg Saerbeck (99,38 Zähler) hinter sich, der alte Vize ist damit auch der neue. Über den dritten Platz jubelte der RV Albachten (97,72), noch hinter dem RV Roxel (94,91) reihte sich Nienberge-Schonebeck (94,83) ein.

Rinkerode läutet heiße Phase ein

Ohne erhöhten Puls und schnellen Herzschlag geht die dritte Teilprüfung der Bauernolympiade nur selten über die Bühne. Und so fieberten Familien und Freunde der Reiter eifrig mit, dabei lagen Jubel und Enttäuschung eng beieinander. Ein erstes Achtungszeichen setzte der RV Rinkerode, der sich dank vier fehlerfreier Ritte von Rang neun auf sechs vorschob. Nun nahm das Springen Fahrt auf, die Verteilung der vorderen Plätze hatte begonnen.

K+K-Cup 2020 - der Freitag 1/52 1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Concordess NRW mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Curly Sue 149 mit Marie Ligges Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Bien-Aimee De La Lionne NRW mit Lara Weber Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Felitia DH mit Kathrin Müller Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Felitia DH mit Kathrin Müller Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Felitia DH mit Kathrin Müller Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Givenchi mit Frederik Knorren Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Givenchi mit Frederik Knorren Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Concordess mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Concordess mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Concordess mit Philipp Schulze Topphoff Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Calleryama mit Gilles Thomas Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Pikeur Lord Fauntleroy mit Henrik Griese Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - C-Jay 3 mit Johannes Ehning Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - C-Jay 3 mit Johannes Ehning Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - C-Jay 3 mit Johannes Ehning Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Landano OLD mit Mario Stevens Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Landano OLD mit Mario Stevens Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Queentina mit Tobias Meyer Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Queentina mit Tobias Meyer Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Balance 30 mit Felix Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Balance 30 mit Felix Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation "Großer K+K-Preis von Münster" - Balance 30 mit Felix Haßmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Queen Mary 10 mit Jan Wernke Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Queen Mary 10 mit Jan Wernke Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Cassio 32 mit Thomas Kuck Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis -C-Steffra mit Markus Renzel Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis -C-Steffra mit Markus Renzel Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Sarah Nagel-Tornau mit Carouge Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Cidan mit Marius Brinkmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Cidan mit Marius Brinkmann Foto: Jürgen Peperhowe

1. Qualifikation zum Großen KuK-Preis - Sarah Nagel-Tornau mit Carouge Foto: Jürgen Peperhowe

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Christof Weihe

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Dieter Baackmann

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Sieger Rene Jeurink

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Carl Holzum

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Steffen Brauchle

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Sven Kneifel

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Sven Böcking

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Michael Bügener

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Michael Bügener

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Jaqueline Walter

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Christof Weihe

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Sven Böcking

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Sven Kneifel

Komb. Hindernisfahren mit Geländehindernissen - Michael Bügener

Top-Stimmung bei den Zuschauern.





Verleihung des Goldenen Fahrabzeichens an Sven Kneifel durch Karl-Heinz Wiemer (FN)

Chefredakteur Dr. Norbert Tiemann bei der Ehrung an Sieger Rene Jeurink mit Turnierleiter Oliver Schulze Brüning

Chefredakteur Dr. Norbert Tiemann bei der Ehrung an Sieger Rene Jeurink mit Turnierleiter Oliver Schulze Brüning

Einen solchen ergatterten sich die Roxeler, für die Marlene Lienesch und Marie Schulze Topphoff zwei Nuller beisteuerten – und die so noch an Schonebeck vorbeizogen. Allerdings hatte der Vorjahressieger auch gehörig Pech im Parcours: Nach dem tadellosen Ritt von Marie Krimpmann fiel bei Jennifer Rotert, Melanie Geßmann und Tim Scheunemann jeweils am letzten Sprung die Planke. Ärgerlich, ein möglicher Angriff auf die Spitze war damit gescheitert.

Den aber unternahm Albachten. Erst zaghaft nach den Fehlern von Kim Schulze Hillert und Ines Loucini, dann nachhaltig durch Sophie Holkenbrink, Valerie Kampe (sie gewann die Einzelwertung) und Lena Farwick, die allesamt das Bestergebnis einfuhren. Die vorläufige Führung, die allerdings nur fünf Reiter bestand hatte. Die kamen allesamt aus Saerbeck und hielten Wort: „Wir wollten angreifen, das haben wir getan. Aber mein Herz schlug mir schon bis zum Hals während der Prüfung. Es ist einfacher, selber zu reiten als danebenzustehen“, sagte Mannschaftsführerin Christina Nordhues. „Wir haben Westbevern unter Druck gesetzt und es bei ihnen bestimmt noch einmal kribbeln lassen.“ Paulina Börgel, Antonia Beekmans, Julia Schlerka und Josefine Börgel bügelten Julina Liebrechts 16-Punkte-Ritt aus und warfen damit den Fehdehandschuh in Richtung Westbevern.

Wettkampf um die Wanderstandarte 2020 - die Teams 1/12 RV Albachten: Der Sieger von 2001 und 2011 wurde im Vorjahr Siebter - und geht einmal mehr mit Vorfreude in den Wettkampf. Foto: RV Albachten

RRV Albersloh: Nach dem zehnten Platz 2019 darf es diesmal gerne wieder einstellig sein. Foto: Florian Voß

RV Roxel: Sieger 2007, Dritter 2018 und vor zwölf Monaten Achter. Was geht diesmal für die Mannschaft von der Bösenseller Straße? Foto: Florian Voß

RV St. Georg Saerbeck: Auch wenn der letzte Sieg von 2006 datiert, ist mit dem Vorjahreszweiten aus Saerbeck immer zu rechnen. Foto: Florian Voß

RV Bösensell: Nach einer Pause im Vorjahr ist der Verein aus Senden wieder dabei - und das ist auch gut so. Foto: RV Bösensell

RV Appelhülsen: Frei nach dem Motto „Wir greifen wieder an“ geht der Vorjahresfünfte in die diesjährige Bauernolympiade. Foto: Florian Voß

RV Greven: Gut gelaunt und optimistisch geht der Premierensieger von 1931 ins Rennen - beim letzten Mal auf Rang sechs. Foto: Florian Voß

RV Havixbeck-Hohenholte: Runter vom Holzpferd, ab in die Halle Münsterland - wie in jedem Jahr mit Freude und Eifer dabei. Foto: Florian Voß

RV Zum Rieselfeld/RV Handorf-Sudmühle: Gemeinsame Sache, gemeinsam stark - und gemeinsam weit nach vorne? Foto: Florian Voß

RV St. Hubertus Wolbeck/RV Hiltrup: Als Nachbarn vereint schicken die beiden Vereine eine Mannschaft in den Standarten-Wettkampf. Foto: Florian Voß

RV Münster-Sprakel: Beim 83. Wettkampf um die Wanderstandarte glänzte der Verein aus Münsters Norden als Vierter - und diesmal? Foto: Florian Voß

RV Rinkerode: Hoch hinaus soll es für die Equipe aus Drensteinfurt gehen, die im vergangenen Jahr einmal ausgesetzt hat. Foto: Florian Voß

Nicht ganz ohne Zittern zum Sieg

Vier aus sechs hieß es nun für die nach Dressur und Kür führende Mannschaft, einen Abwurf als Puffer hatte die Alfers-Equipe, für die Christian Schulze Topphoff und Kathrin Kolkmann zunächst für Ruhe sorgte. „Das hatten wir so geplant. Gut, dass es dann auch so geklappt hat“, erklärte Alfers. So ganz ohne Anspannung und Zittern aber kamen die Westbeverner nicht aus. Sabine Schulze Beckendorf und Simone Baune leisteten sich Fehler, es wurde noch einmal eng. „Wir wussten zwar, dass wir noch gute Springpaare am Ende hatten. Aber etwas nervös sind wir schon geworden“, gestand Alfers. Die Nerven beruhigten sich jedoch schnell wieder, der erste Matchball saß ganz champion-like. Die routinierte Karin Schulze Topphoff, im vergangenen Jahr Siegerin in der Einzelwertung, pilotierte ihre Stute Lucy Ann fehlerfrei durch den Parcours mit neun Hindernissen bei zehn Sprüngen und machte damit die Rückkehr auf Platz eins perfekt.

Dass im Anschluss Nina Stegemann mit Calimera As das Ergebnis optimierte, rundete den von Dressur bis Springen hervorragenden Standarten-Wettkampf Westbeverns ab. „Wir sind super zufrieden, waren in allen drei Teilprüfungen sehr gut unterwegs. Das mussten wir aber auch sein, denn ­Saerbeck war nah dran“, schickte Alfers auch ein Kompliment an den knapp geschlagenen Konkurrenten. Und der versprach: „Wir kommen nächstes Jahr wieder.“ Dann lauten die Fragen: Wer schiebt Westbevern vom Thron? Oder prägt der Verein aus Telgte auch diese Dekade?