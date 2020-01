Von wegen, ein Spiel dauert 60 Minuten. Westfalia Kinderhaus beteiligte sich beim 27:18 (15:8)-Erfolg gegen SF Loxten II erst mit Verspätung an der Landesliga-Partie. Was auch den Coach störte. „Wenn wir so von Beginn an gespielt hätten wie nach acht Minuten, hätte ich nicht so laut werden müssen“, sagte Sebastian Dreiszis.

Erst eine deutliche Ansage in der Auszeit nach dem 1:5 hatte den Charakter eines Weckrufs. Mit dem 2:7 war sein Team hellwach, kam mit einem 12:0-Lauf auf Touren. Dabei legten die Gastgeber auch die zunächst störende Nervosität ab. David und Manuel Honerkamp stabilisierten das Kinderhauser Spiel, und auch Neuzugang Jonathan Hollenbeck feierte mit drei Toren einer gelungenen Premiere.

Tore: Limke (6), Müller (5), Siering (4), Berger (4/1), Hollenbeck (3), D. Honerkamp (3/1), Schulz, Utkin (je 1)