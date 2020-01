Ihr Lächeln wirkte etwas gequält, als Helen Langehanenberg das Viereck in Amsterdam mit ihrem Damsey verließ. Platz sechs im Grand Prix stand am Ende zu Buche – und fast schien es so, als habe die Dressurreiterin aus Billerbeck, die für den RV St. Georg Münster startet, doch ein wenig mehr erwartet, als es die 76,413 Prozent in der Ergebnisliste auszudrücken vermochten.

Im Weltcup rangiert Langehanenberg bis dahin auf Rang drei – in Amsterdam werden wichtige Punkte für das Finale in Las Vegas (15. April) vergeben. Acht Weltcup-Wettbewerbe – die aktuelle inklusive – sind bislang absolviert. Neumünster, Göteborg und s‘Hertogenbosch (Niederlande) sind die weiteren Stationen. Vor der finalen Grand-Prix-Kür an diesem Samstag, in der auch die Weltcup-Punkte vergeben werden, dürfte Platz sechs vom Freitag nicht den allerletzten Aufschluss gegeben haben. Aber: „Auf den letzten Metern hätte es etwas besser laufen können, vielleicht müssen“, sagte sie und erklärte ihr angestrengtes Lächeln ganz charmant: „Er wollte nicht so stehen, wie ich es wollte.“

Dass auf ihren Hengst Damsey, wenn es darauf ankommt, Verlass ist, davon ist Langehanenberg überzeugt: „Er mag die Kür, fühlte sich richtig frisch an. Wir werden alles geben.“

In Amsterdam führte wieder einmal kein Weg an Isabell Werth (Rheinberg) mit Olympia-Pferd Weihegold vorbei. Die „Grand Dame“ des Dressursports siegte ebenso überlegen wie überragend mit 83,565 Prozent vor der Olympiasiegerin Charlotte Dujardin (Großbfrittanien) auf Mount St. John Freestyle.