In einer über den gesamten Zeitraum extrem ausgeglichenen Partie ließ der SC Münster 08 im Top-Spiel gegen den TV Werther in den letzten acht Minuten kein Tor mehr zu, verteidigte überragend. Sollte reichen für den Sieg. Tat es am Samstag aber nicht. Der Zweite schlug den bisherigen Dritten 23:22 (14:11), weil die Hausherren vorne noch zweimal durch Sven Lüdiger und Jonas Bittern (Siebenmeter) trafen, aber auch gleich vier Würfe völlig frei vergaben. „Das war der Knackpunkt für unsere Niederlage, ganz klar“, sagte Trainer Andreas Helftewes.

Sein Team lag permanent hinten, mal 6:10 (19.), dann 13:16 (34.), später 20:23 (52.) – und kämpfte sich immer wieder heran. Gerade die zweite Halbzeit war sehr engagiert, die Umstellung auf eine 5:1-Deckung fruchtete. Doch letztlich ließ sich auch die Ausfälle von Jan-Hendrik Meyer und Lasse Gehmeyr nicht kompensieren. „Da fehlten dann mal eben zwölf Tore“, rechnete Helftewes vor. Nullacht gab damit Platz drei an den nächsten Gegner TSV Ladbergen ab.Tore:Lüdiger (5), L. Meyer (4), Kramer, Frintrop (je 3), Bittern (3/3), Schütte, Witzenhausen (je 2)