BW Aasee in Emlichheim völlig von der Rolle

Münster -

In den vergangenen Wochen hatte sich BW Aasee eigentlich eine gute Ausgangslage im Keller der 3. Liga geschaffen. Die 0:3-Schlappe bei Union Emlichheim II am Samstag passte da allerdings so gar nicht ins Bild. Nichts ging für den Gast.